Зловещий ритуал: Каких 5 жутких духов можно вызвать дома и что делать при встрече с ними

Существование духов не доказано. Но, несмотря на это, с жуткими ритуалами вызова нужно быть осторожными, действовать на свой страх и риск. Вдруг злой призрак действительно придёт, взбесится и навредит вам? Чтобы этого не произошло, следующие пять ритуалов нужно проводить в соответствии с инструкцией.

Как вызвать пиковую даму?

Можно ли вызвать пиковую даму дома? Фото © ТАСС / Александр Рюмин

История пиковой дамы связана с игральными картами. По легенде, она убила червовых валета и даму, после чего умерла сама. С тех пор "девушка-призрак" не может найти покой и служит злу. Считается, что люди, потревожившие даму, становятся для неё врагами. Им она может даже навредить. Но если соблюдать ритуал и действовать быстро, то ничего плохого не случится.

Чтобы вызвать потустороннее существо, понадобится зеркало. Также необходимо подготовить к ритуалу и некоторые другие атрибуты: красную помаду, свечу, бумагу, салфетку. Помимо того, нужно купить игральные карты. После ритуала их необходимо выбросить, чтобы дух пиковой дамы не прорвался в квартиру и не поселился в ней.

В 23:00 нужно подойти к зеркалу в ванной комнате и нарисовать на нём 13 ступенек. Сверху начертить дверь. Ритуал нужно начать в 12 часов ночи, предварительно погасив свет в квартире.

Затем нужно войти в ванную комнату, поджечь свечу, разложить перед собой колоду, а верхнюю карту — перевернуть. Так, чтобы она была направлена рубашкой вверх. После чего следует подойти к зеркалу и много раз проговорить: "Пиковая госпожа, явись".

В процессе ритуала зеркало станет чуть тёмным. Свеча начнёт мигать, появится треск. Затем в зеркале станет заметен силуэт духа. Он будет спускаться по нарисованной на предмете лестнице. На то, что призрак появился, укажут разные зловещие шорохи. Когда это произойдёт, желательно быстро стереть подручными предметами ступеньки, чтобы дух не поселился в квартире. После завершения ритуала карту нужно сжечь, порвав на маленькие кусочки.

Как вызвать кровавую Мэри

Правда ли, что можно вызвать дома кровавую Мэри и как это сделать? Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Считается, что этот дух позволяет осуществить месть и воплотить в реальность любое желание человека. Однако последствия "общения" с призраком могут быть печальными, поэтому нужно несколько раз подумать перед тем, как его вызывать.

Проводить зловещий ритуал нужно в ванной. Для этого необходимо встать перед зеркалом, закрыться в комнате и выключить свет. Темнота должна быть полной. Затем — зажечь свечу и поставить её прямо перед зеркалом. После чего посмотреть в отражение и три раза произнести "кровавая Мэри".

Слова рекомендуется говорить медленно и звонко, иначе призрак вас не услышит. Нужно подождать несколько секунд, и злой дух можно будет увидеть в отражении. Точной информации о том, как выглядит призрак, нет. Но, скорее всего, вы увидите силуэт старой женщины.

Если дух не пришёл, то нужно три раза повернуться вокруг своей оси — по легендам, он появляется. Когда ритуал будет завершён, нужно потушить свечу и уйти из ванной. Тогда дух покинет квартиру навсегда.

Как вызвать гномика желаний?

Кто такой гномик желаний и зачем он нужен? Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Считается, что это хороший дух, который исполняет мечты. У него можно, например, попросить исполнения желания. Но стоит понимать, что опасным может быть взаимодействие с абсолютно любыми потусторонними силами. Даже теми, которые на первый взгляд кажутся хорошими. Поэтому, опять же, нужно несколько раз подумать перед тем, как начать общаться с призраком.

Чтобы провести ритуал, понадобится всего две вещи: восковая свеча и небольшой презент. Его нужно "подарить" духу, чтобы наладить контакт. Оба предмета следует разместить на подоконнике у окна. Затем — зажечь воск и повернуться к окну лицом.

Перед ритуалом необходимо чётко сформулировать своё желание, а лучше — записать его на бумаге. Это важно сделать, чтобы не забыть, о чём просить, когда явится дух. Затем три раза сказать фразу "Гномик желаний, явись".

Через некоторое время в квартире начнут раздаваться аномальные звуки. Это значит, что волшебное существо появилось. Нужно продолжать смотреть в окно, а затем произнести желание, исполнения которого желаете. Если пламя, идущее от свечки, ровное и спокойное, то дух в хорошем настроении. Если же оно дёргается, то призрак не в духе.

Сразу после окончания ритуала нужно потушить огонь и сказать: "Гномик, иди в свой дом". Если огонь не потух до конца ритуала, то мечта будет выполнена. Но важно вовремя выгнать гномика из квартиры. Если позволить задержаться ему на слишком долгое время, то дух разозлится и может нанести серьёзный урон.

Как вызвать матного ёжика?

Матный ёжик — что за дух и как его вызвать. Фото © ТАСС / Сорокин

Этот дух хоть и будет злым, но серьёзного вреда не принесёт. Дети часто вызывают его, балуясь. Проводить ритуал можно только в 00:00 в одной из комнат с зеркалом. До момента Х купите в магазине любые сладости, ручку и нитку.

Прикрепите конфетку к ручке и встаньте перед зеркалом, выдвиньте кисть перед собой и начните ритуал. Произнесите один раз фразу: "Матный ёжик, матный ёжик, появись". Через несколько секунд будет слышен звук хлопка. Это значит, что дух существа залез на ручку, попытался съесть конфету, но рухнул вниз. Также после ритуала можно услышать матерные слова. Ни в коем случае нельзя смеяться над духом, ибо он обозлится и принесёт в дом беду.

Как вызвать Бабадука?

Чем опасен Бабадук и как его призвать? Фото © ТАСС / Михаил Фомичёв

Это очень страшный призрак. У потустороннего существа — длинные руки с острыми когтями. Лицо бледное и страшное. Призрак носит чёрный костюм и шляпу. Вызывать крайне опасно, поскольку он будет преследовать человека, проведшего ритуал, вредить ему. Однако, по легендам, можно заставить духа работать на себя и исполнять желания. Поэтому некоторые отваживаются на риск и вызывают Бабадука. Как это сделать?

Для ритуала нужно купить куклу, ножницы, коробку, подготовить соль, святую воду и отрезать волосы того, кто будет его вызывать. Проводить ритуал, как и всегда, рекомендуется в 00:00. Вокруг шеи игрушки нужно обернуть волосы, положить предмет в коробку. В одну из рук — взять соль. Во вторую — ножницы. Затем трижды сказать: "Бабадук, приди к нам в дом!", уйти в другую комнату и укрыться там.

Если будут слышны странные звуки вроде дикого смеха и стука, то существо пришло. После этого ритуал нужно срочно завершить: взять куклу в руку и ножницами отрезать волосы. Затем — трижды сказать: "Бабадук, уходи". После чего нужно открыть шторы. Если же заметите дух перед собой, то нужно бросить в него солью и окропить квартиру святой водой. Ритуал будет завершён.