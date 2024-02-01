Битва за выживание: Насколько Россия готова к зомби-апокалипсису и может ли она победить мертвецов?

Режиссёры ужастиков постоянно держат зрителей в страхе, что сценарий зомби-апокалипсиса воплотится в жизнь. Паникёры находятся и в реальной жизни. Например, британцы уже начали пугать весь мир, что угроза глобального потепления приведёт к таянию ледников. Из-за этого из вечной мерзлоты Арктики и Сибири может "оттаять вирус-зомби", который якобы превратит всех существ в живых мертвецов. Это маловероятно. И вот почему.

Почему зомби-апокалипсис России не грозит?

Почему зомби-апокалипсис в России не случится: наши преимущества. Фото © Kandinsky by Sber AI

Если за тысячи лет до XXI века не было зомби-апокалипсиса, то почему он должен быть сейчас? К тому же это невозможно с биологической точки зрения. Если у организма не работают внутренние органы, то он банально не сможет двигаться, а уж тем более кусаться.

Что спасёт россиян от восстания мертвецов?

Пандемия ковида показала, что учёные всего мира, РФ в том числе, умеют быстро находить способы лечения тех или иных недугов. Кто сказал, что они не справятся в этот раз? Поэтому через полгода-год после начала зомби-апокалипсиса (если он вообще будет) разработают лекарство, которое и спасёт всех россиян.

Однако в этой жизни возможно всякое. Может, зловещие западные учёные придумают способ воскрешать мертвецов. Но в таком случае есть шесть причин, по которым Россия сможет выстоять.

1. Правительство умеет контролировать вирусы

Возможен ли зомби-апокалипсис в России и сможет ли она его сдержать? Фото © Shutterstock

Большинство сериалов и фильмов, пугающих весь мир потенциальным зомби-апокалипсисом, было выпущено до пандемии. Тогда ни одно правительство мира не сталкивалось с быстрым распространением болезни и не умело брать его под контроль. Но благодаря пандемии всё изменилось.

Власти России научились отслеживать источники заражения, изолировать заболевших и наблюдать за ними. Более того, для слежки за потенциальными носителями вируса "бешенства" будут применяться современные цифровые методы. Поэтому, если вдруг угроза зомби нависнет над Россией, её пресекут ещё на начальных этапах.

2. У Российской Федерации сильная армия

Под напором зомби падут только те страны, у которых слабая гражданская армия, бойцы которой постоянно сидят в бараках и никуда дальше учений не выходят. Российская Федерация умеет уничтожать противника, использующего современные военные средства. Разве глупые, медленные зомби смогут тягаться с ВС РФ? Мертвецов изрешетят за считаные сутки. И на этом зомби-апокалипсис закончится.

3. Россиянам есть куда переехать

Возможный план действий на случай, когда будет зомби-апокалипсис в России. Фото © Kandinsky by Sber AI

Если уж зомби-апокалипсис не завершится на этапе "самоизоляции" заразившихся опасным вирусом людей или введения армии на улицы городов, то власти России могут воспользоваться огромной территорией страны. Всё население можно переселить для защиты в Сибирь. Там настолько холодно, что мертвецы будут буквально замерзать на ходу.

4. У зомби будет много других противников

Только в фильмах ужасов из лесов куда-то исчезают хищники, которые потенциально могут одолеть любого ходячего мертвеца. В жизни покойников ждут неприятные встречи с разными противниками. Стоит им забрести в российский лес, как они сразу же получат по зубам от медведей, стаи волков и других живых существ.

5. Мертвецы будут не такими, как в фильмах, и быстро "вымрут"

В кинематографе есть много концепций зомби. В большинстве из них показывают, что мертвецы могут бесконечно бродить по улицам и умирают только от уничтожения мозга. Но важно помнить, что в реальной жизни тело человека способно выжить, только если по нему качается кровь, работают органы и в организм попадают питательные вещества. Если это условие соблюдаться не будет, то восставший мертвец сам "погибнет от голода". Причём за несколько дней, а не месяцев, как это показывают в фильмах.

6. Россияне — боевой народ

Как поведут себя жители РФ, если будет зомби-апокалипсис в России 2024. Фото © Kandinsky by Sber AI

Граждане РФ — не из робкого десятка. Они пережили развал СССР, научились зарабатывать деньги во время дефолта, наблюдали несколько вооружённых конфликтов. Поэтому умеют выкручиваться из любой ситуации. Разве какие-то ходячие мертвецы заставят их забиться в угол в страхе? Вряд ли. Народ сплотится для общей цели, а улицы будут расчищены за несколько дней. После чего жизнь вернётся в прежний режим.