Выбор очевиден: Россияне назвали страну, в которой живут самые красивые девушки

Большинство россиян считают наших соотечественниц самыми красивыми девушками в мире. Это следует из результатов последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1,6 тысячи человек.

Так, об этом заявил 81% респондентов. Ещё 11% считают, что самые красивые девушки живут на Украине, 5% — в Белоруссии, 3% — по всему миру, а 10% не смогли ответить на заданный вопрос.

Кроме того, вскрылось мнение наших сограждан о конкурсах красоты: 55% относятся к ним в целом безразлично, 29% — скорее положительно, а 15% — скорее негативно. По мнению 47% респондентов, девушки участвуют в них ради карьеры в шоу-бизнесе, 29% — денег, 26% — повышения самооценки, 24% — удовлетворения амбиций, а 22% — чтобы найти богатого мужа.

К слову, сами россиянки не горят желанием выходить на подиум, о чём категорично заявили 75% опрошенных представительниц прекрасного пола. В то же время 20% заявили, что скорее не хотели бы поучаствовать, а "за" высказалось меньшинство — 2%.

Что касается мужского мнения, то 47% точно не хотели бы видеть свою возлюбленную, жену или подругу на конкурсе красоты, 23% — скорее нет, а 16% — скорее да. И только 5% заявили, что хотели бы увидеть свою женщину на сцене.