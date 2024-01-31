Скорпионы в конце списка: Стало известно, сотрудников каких знаков зодиака больше всего хотят работодатели

Большинству работодателей (81%) в России безразличны астрологические характеристики человека, который устраивается на работу. Оставшиеся 19% кадровиков, напротив, учитывают знак зодиака соискателей, так как не желают видеть в своей команде представителей некоторых из них.

Согласно итогам опроса, который провёл сервис "Работа.ру", почти половина признающих астрологию респондентов (42%) назвали идеальными сотрудниками Львов. Второе место с результатом 39% разделили Девы и Стрельцы, а "бронза" досталась Тельцам, за которых проголосовали 37% участников исследования. На обратном конце списка Рыбы (16%), Водолеи (15%) и Скорпионы (9%).

Чаще всего (74%) работодатели интересуются знаком зодиака кандидата, когда речь идёт о должности руководителя. Если же человек устраивается в отдел продаж, эта характеристика волнует лишь 42% опрошенных. Меньше всего вопросов у кадровиков возникает к рабочим (5%) и IT-специалистам (4%), гласят результаты исследования, с которыми ознакомился Лайф.