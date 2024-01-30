Зазнался — без денег остался: Названа самая частая ошибка в разговоре с начальством о прибавке

Разговор с начальством о прибавке к заработной плате следует продумать заранее, удостоверившись в заслуженности дополнительных выплат. При этом достижения важно оценивать трезво, не приписывая себе невзятые высоты. Такой совет дала психолог Анна Девятка.

"Во-первых, необходимо сориентироваться в уровне своих компетенций и стоимости себя как специалиста на рынке труда. Ошибка, которую делают многие, — это зазнайство и переоценка своего профессионализма. В этом случае просьба о повышении зарплаты превращается в требование и шантаж", — рассказала эксперт kp.ru.

Чтобы сразить руководство, необходимо уметь обосновать свою ценность, считает психолог. Если босс увидит успехи в работе и идущие на пользу фирме результаты, заслужить прибавку будет гораздо проще. В завершение Девятка посоветовала не откладывать разговор о повышении зарплаты на тот период, когда компания сформирует бюджет на год. Лучше заранее обсудить с начальством условия для прибавки и к намеченному сроку получить заслуженное.