Регион

Уведомления отключены

30 января, 01:58

Зазнался — без денег остался: Названа самая частая ошибка в разговоре с начальством о прибавке

Психолог Девятка: Зазнайство и переоценка помешают получить прибавку к зарплате

Разговор с начальством о прибавке к заработной плате следует продумать заранее, удостоверившись в заслуженности дополнительных выплат. При этом достижения важно оценивать трезво, не приписывая себе невзятые высоты. Такой совет дала психолог Анна Девятка.

"Во-первых, необходимо сориентироваться в уровне своих компетенций и стоимости себя как специалиста на рынке труда. Ошибка, которую делают многие, — это зазнайство и переоценка своего профессионализма. В этом случае просьба о повышении зарплаты превращается в требование и шантаж", рассказала эксперт kp.ru.

Чтобы сразить руководство, необходимо уметь обосновать свою ценность, считает психолог. Если босс увидит успехи в работе и идущие на пользу фирме результаты, заслужить прибавку будет гораздо проще. В завершение Девятка посоветовала не откладывать разговор о повышении зарплаты на тот период, когда компания сформирует бюджет на год. Лучше заранее обсудить с начальством условия для прибавки и к намеченному сроку получить заслуженное.

Как заставить начальство вас любить: 5 типов личности, обожаемых всеми в офисе
Как заставить начальство вас любить: 5 типов личности, обожаемых всеми в офисе

А если одной прибавки к зарплате мало, можно задуматься и о карьерном росте. Чтобы склонить начальство к повышению, достаточно следовать стратегии из трёх шагов, рассказывал Лайф ранее.

Обложка ©

Freepik / freepik

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Лайфхаки
  • Интересное
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров