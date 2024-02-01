В Московском зоопарке показали, как панда-хулиганка Катюша кусает рабочих, пока мамы нет рядом
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша катается по полу и ест бамбук
Панда Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка продолжает радовать россиян своими умилительными буднями. В этот раз гендиректор зоосада Светлана Акулова опубликовала видео, как детёныш катается по полу, грызёт бамбук и даже нападает на кипера (рабочий по уходу за животными).
Панда Катюша катается по полу и грызёт бамбук. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Настроение хулиганить. Мама в вольере, тогда покусаю киперов", — подписала видео Акулова.
Панда Катюша кусает кипера. Фото © Telegram / Светлана Акулова
Напомним, долгожданное потомство у московских панд Жуи и Диндин появилось в августе 2023 года. Малышка быстро выросла и окрепла, а имя ей выбрали голосованием. На данный момент Катюша и Диндин расселены по разным вольерам, однако это не мешает им видеться.