В Московском зоопарке показали, как панда-хулиганка Катюша кусает рабочих, пока мамы нет рядом

Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка продолжает радовать россиян своими умилительными буднями. В этот раз гендиректор зоосада Светлана Акулова опубликовала видео, как детёныш катается по полу, грызёт бамбук и даже нападает на кипера (рабочий по уходу за животными).