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1 февраля, 09:59

В Московском зоопарке показали, как панда-хулиганка Катюша кусает рабочих, пока мамы нет рядом

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша катается по полу и ест бамбук

Панда Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка продолжает радовать россиян своими умилительными буднями. В этот раз гендиректор зоосада Светлана Акулова опубликовала видео, как детёныш катается по полу, грызёт бамбук и даже нападает на кипера (рабочий по уходу за животными).

Панда Катюша катается по полу и грызёт бамбук. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Настроение хулиганить. Мама в вольере, тогда покусаю киперов", — подписала видео Акулова.

Панда Катюша кусает кипера. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша кусает кипера. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Показала характер: Панда Катюша выразила грозный протест маме Диндин, упорно пытавшейся затащить её с прогулки
Показала характер: Панда Катюша выразила грозный протест маме Диндин, упорно пытавшейся затащить её с прогулки

Напомним, долгожданное потомство у московских панд Жуи и Диндин появилось в августе 2023 года. Малышка быстро выросла и окрепла, а имя ей выбрали голосованием. На данный момент Катюша и Диндин расселены по разным вольерам, однако это не мешает им видеться.

Дарья Нарыкова
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