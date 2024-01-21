Малышка-панда и её мама Диндин "разъехались" по разным комнатам, чтобы вкусно провести воскресенье

В Московском зоопарке показали, как панды обедают веточками бамбука. На опубликованных кадрах видно, что малышка-панда предпочла трапезничать отдельно от мамы Диндин. Большая панда обедает в экспозиционном вольере, в то время как Катюша ест у себя.