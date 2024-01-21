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21 января, 13:14

Малышка-панда и её мама Диндин "разъехались" по разным комнатам, чтобы вкусно провести воскресенье

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша пробует бамбук в своём вольере

Малышка-панда Катюша в Московском зоопарке. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Малышка-панда Катюша в Московском зоопарке. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

В Московском зоопарке показали, как панды обедают веточками бамбука. На опубликованных кадрах видно, что малышка-панда предпочла трапезничать отдельно от мамы Диндин. Большая панда обедает в экспозиционном вольере, в то время как Катюша ест у себя.

Малышка-панда Катюша обедает веточками бамбука в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Катюша всё запомнила. Мама обедает в экспозиционном вольере, в это же время малышка пробует бамбук в своём вольере", подписала видео гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Напомним, малышка родилась у московских панд Жуи и Диндин в августе 2023 года. Имя девочке выбрали с помощью голосования — её назвали Катюшей. Она уже научилась самостоятельно ходить и точить когти о брёвна. Московский зоопарк временно закрыл павильон "Фауна Китая", поскольку мама-панда начала выводить Катюшу в большой вольер.

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша пытается ухватить сотрудника за пятки
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша пытается ухватить сотрудника за пятки
Дарья Нарыкова
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