Малышка-панда и её мама Диндин "разъехались" по разным комнатам, чтобы вкусно провести воскресенье
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша пробует бамбук в своём вольере
Малышка-панда Катюша в Московском зоопарке. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
В Московском зоопарке показали, как панды обедают веточками бамбука. На опубликованных кадрах видно, что малышка-панда предпочла трапезничать отдельно от мамы Диндин. Большая панда обедает в экспозиционном вольере, в то время как Катюша ест у себя.
Малышка-панда Катюша обедает веточками бамбука в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Катюша всё запомнила. Мама обедает в экспозиционном вольере, в это же время малышка пробует бамбук в своём вольере", — подписала видео гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Напомним, малышка родилась у московских панд Жуи и Диндин в августе 2023 года. Имя девочке выбрали с помощью голосования — её назвали Катюшей. Она уже научилась самостоятельно ходить и точить когти о брёвна. Московский зоопарк временно закрыл павильон "Фауна Китая", поскольку мама-панда начала выводить Катюшу в большой вольер.