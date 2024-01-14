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14 января, 14:04

Пьёт и точит когти: Важные дела панды Катюши во время сна мамы Диндин попали на видео

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша точит когти, пока Диндин спит

В Московском зоопарке показали, чем занимается малышка-панда Катюша, пока её мать Диндин спит. Оказывается, без родительского присмотра у неё есть много важных дел.

Важные дела панды Катюши во время сна мамы Диндин. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Так, сначала Катюша попила воды, а потом сделала себе "маникюр": поточила когти о брёвна. Видно, что малышка с каждым днём становится всё более крепкой.

"Ты меня не кусай!": В зоопарке приоткрыли тайну, как проходят осмотры панды Катюши
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Напомним, долгожданное пополнение у московских панд Жуи и Диндин появилось в августе 2023 года. Малыш оказался девочкой, сейчас она уже открыла глазки, сделала первые шаги, начала играть с мамой и рычать на сотрудников зоопарка. Имя малышке выбрали голосованием — её назвали Катюшей.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Матвей Константинов
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