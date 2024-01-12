"Ты меня не кусай!": В зоопарке приоткрыли тайну, как проходят осмотры панды Катюши

"Вы никогда не задумывались, что чувствуют зоологи во время осмотра своих подопечных? Читать мысли мы не можем, но можем подслушать. В главных ролях: Ирина Овчинникова, панда Катюша", — подписала ролик Акулова.