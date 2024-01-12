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"Ты меня не кусай!": В зоопарке приоткрыли тайну, как проходят осмотры панды Катюши

Директор Московского зоопарка показала видео осмотра панды Катюши

12 января, 13:27
Детёныш панды Диндин — малышка Катюша. Обложка © t.me / Московский зоопарк

Детёныш панды Диндин — малышка Катюша. Обложка © t.me / Московский зоопарк

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова приоткрыла "закулисье" осмотров малышки-панды Катюши. Она показала видео с умилительными диалогами зоологов.

"Вы никогда не задумывались, что чувствуют зоологи во время осмотра своих подопечных? Читать мысли мы не можем, но можем подслушать. В главных ролях: Ирина Овчинникова, панда Катюша", — подписала ролик Акулова.

Директор Московского зоопарка показала видео осмотра панды Катюши. Видео © Телеграм-канал Светланы Акуловой

"Страшно, но интересно": Малышка-панда Катюша испугалась новой игрушки
"Страшно, но интересно": Малышка-панда Катюша испугалась новой игрушки

Напомним, у панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка в августе 2023 года родился детёныш. Малыш оказался девочкой, и вся страна с интересом наблюдала, как растёт пандочка: как открыла глазки, сделала первые шаги, начала играть с мамой и рычать на киперов. Имя малышке выбрали голосованием — она стала Катюшей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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