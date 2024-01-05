"Страшно, но интересно": Малышка-панда Катюша испугалась новой игрушки
В Московском зоопарке показали, как малышка-панда осторожничает с новой игрушкой
В Московском зоопарке поделились новыми кадрами с подросшей малышкой-пандой, которую москвичи назвали Катюшей. Видео в телеграм-канале опубликовала гендиректор учреждения Светлана Акулова.
Малышка-панда из Московского зоопарка осторожничает с новой игрушкой. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Знакомство с новыми предметами... пока всё страшно... но интересно", — подписала кадры Акулова.
Её подписчики в комментариях умилились дочке китайских панд Жуи и Диндин. Многие отметили, что Катюша меняется не по дням, а по часам, и попросили делиться кадрами семейства чёрно-белых мишек почаще.
"Осторожная такая", — подметил один из пользователей.
"Шаг вперёд и два назад, не могу с этой лапульки", — добавил другой.
"Интересно будет посмотреть, когда она освоит эту игрушку и будет качаться", — прокомментировал видео ещё один юзер.
Ранее Лайф писал, что детёныша панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка назвали Катюшей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в голосовании на "Активном гражданине" приняло участие более 380 тысяч человек, которые выбирали из 10 предложенных имён.
Кадр из видео Telegram / Светлана Акулова