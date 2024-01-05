"Страшно, но интересно": Малышка-панда Катюша испугалась новой игрушки

В Московском зоопарке поделились новыми кадрами с подросшей малышкой-пандой, которую москвичи назвали Катюшей. Видео в телеграм-канале опубликовала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Малышка-панда из Московского зоопарка осторожничает с новой игрушкой. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Знакомство с новыми предметами... пока всё страшно... но интересно", — подписала кадры Акулова.

Её подписчики в комментариях умилились дочке китайских панд Жуи и Диндин. Многие отметили, что Катюша меняется не по дням, а по часам, и попросили делиться кадрами семейства чёрно-белых мишек почаще.

"Осторожная такая", — подметил один из пользователей.

"Шаг вперёд и два назад, не могу с этой лапульки", — добавил другой.

"Интересно будет посмотреть, когда она освоит эту игрушку и будет качаться", — прокомментировал видео ещё один юзер.