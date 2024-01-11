Мама-панда начала выводить малышку Катюшу в большой вольер
Московский зоопарк временно закрыл павильон "Фауна Китая" ради пандёнка Катюши
Детёныш панды Диндин. Обложка © T.me / Московский зоопарк
В Московском зоопарке на время закрыли павильон "Фауна Китая", так как панда Диндин начала выводить свою малышку Катюшу в большой вольер, поэтому животным требуется тишина и спокойствие. Об этом говорится в телеграм-канале учреждения.
"С 12 января павильон "Фауна Китая" временно закрыт для посетителей. Это связано с тем, что мама-панда начинает выводить малышку в большой вольер. Необходимо обеспечить пандам полный покой", — отмечается в тексте.
Тем временем отец детёныша — панда Жуи — продолжит свободно гулять и все желающие смогут увидеть его в уличном вольере.
Напомним, у панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка родился детёныш в августе 2023 года. У малышки уже открылись глазки, а тело покрылось шерстью. В середине декабря она сделала первые шаги. Пандёнка назвали Катюшей, имя было выбрано путём голосования.