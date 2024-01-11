Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Сбитый под Калугой беспилотник упал рядом с трассой М-3

В Донецке решили не оборудовать крещенские купели из-за обстрелов ВСУ

Умер один из главных создателей вакцины "Спутник-V" Борис Народицкий

Медведев рассказал об оружии, которым Россия "пока" не атаковала военные цели на Украине

Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля

У АвтоВАЗа появится новое семейство машин

Песков: США не уведомляли Москву о позиции по конфискации активов РФ

Путин объявил о запуске сайта о российских заповедниках

Путин заявил об эффективном применении российских беспилотников в зоне СВО

Памфилова: В избирательной кампании сейчас участвуют 11 кандидатов в президенты

Мама-панда начала выводить малышку Катюшу в большой вольер

Московский зоопарк временно закрыл павильон "Фауна Китая" ради пандёнка Катюши

11 января, 13:41
Детёныш панды Диндин. Обложка © T.me / Московский зоопарк

Детёныш панды Диндин. Обложка © T.me / Московский зоопарк

В Московском зоопарке на время закрыли павильон "Фауна Китая", так как панда Диндин начала выводить свою малышку Катюшу в большой вольер, поэтому животным требуется тишина и спокойствие. Об этом говорится в телеграм-канале учреждения.

"С 12 января павильон "Фауна Китая" временно закрыт для посетителей. Это связано с тем, что мама-панда начинает выводить малышку в большой вольер. Необходимо обеспечить пандам полный покой", — отмечается в тексте.

Тем временем отец детёныша — панда Жуи — продолжит свободно гулять и все желающие смогут увидеть его в уличном вольере.

"Страшно, но интересно": Малышка-панда Катюша испугалась новой игрушки
"Страшно, но интересно": Малышка-панда Катюша испугалась новой игрушки

Напомним, у панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка родился детёныш в августе 2023 года. У малышки уже открылись глазки, а тело покрылось шерстью. В середине декабря она сделала первые шаги. Пандёнка назвали Катюшей, имя было выбрано путём голосования.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!