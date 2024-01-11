Мама-панда начала выводить малышку Катюшу в большой вольер Московский зоопарк временно закрыл павильон "Фауна Китая" ради пандёнка Катюши 11 января, 13:41 Детёныш панды Диндин. Обложка © T.me / Московский зоопарк

В Московском зоопарке на время закрыли павильон "Фауна Китая", так как панда Диндин начала выводить свою малышку Катюшу в большой вольер, поэтому животным требуется тишина и спокойствие. Об этом говорится в телеграм-канале учреждения.

"С 12 января павильон "Фауна Китая" временно закрыт для посетителей. Это связано с тем, что мама-панда начинает выводить малышку в большой вольер. Необходимо обеспечить пандам полный покой", — отмечается в тексте.

Тем временем отец детёныша — панда Жуи — продолжит свободно гулять и все желающие смогут увидеть его в уличном вольере.

Авторы Татьяна Миссуми