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15 января, 11:30

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша пытается ухватить сотрудника за пятки

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша играет с новой игрушкой

В Московском зоопарке показали, что делает малышка-панда Катюша, пока её мама ест бамбук. На кадрах видно, что "взрослая девчонка", как называют дочку Жуи и Диндин в комментариях, увлечённо играет с новой игрушкой и даже пытается укусить кипера (рабочего по уходу за животными) во время уборки вольера.

Панда Катюша играет с новой игрушкой. Видео © T.me / Светлана Акулова

"И снова масса дел у Катюши. Догнать киперов, показать им, как правильно прибраться, с новой игрушкой поиграть", — подписала видео гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"Ты меня не кусай!": В зоопарке приоткрыли тайну, как проходят осмотры панды Катюши
"Ты меня не кусай!": В зоопарке приоткрыли тайну, как проходят осмотры панды Катюши

Напомним, малышка-панда родилась у московских панд Жуи и Диндин в августе прошлого года. Имя девочке выбрали с помощью голосования — её назвали Катюшей. Она уже научилась ходить и точить когти о брёвна.

Обложка ©

T.me / Светлана Акулова

Ян Поланин
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