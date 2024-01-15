В Московском зоопарке показали, как панда Катюша пытается ухватить сотрудника за пятки

В Московском зоопарке показали, что делает малышка-панда Катюша, пока её мама ест бамбук. На кадрах видно, что "взрослая девчонка", как называют дочку Жуи и Диндин в комментариях, увлечённо играет с новой игрушкой и даже пытается укусить кипера (рабочего по уходу за животными) во время уборки вольера.