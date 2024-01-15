В Московском зоопарке показали, как панда Катюша пытается ухватить сотрудника за пятки
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша играет с новой игрушкой
В Московском зоопарке показали, что делает малышка-панда Катюша, пока её мама ест бамбук. На кадрах видно, что "взрослая девчонка", как называют дочку Жуи и Диндин в комментариях, увлечённо играет с новой игрушкой и даже пытается укусить кипера (рабочего по уходу за животными) во время уборки вольера.
Панда Катюша играет с новой игрушкой. Видео © T.me / Светлана Акулова
"И снова масса дел у Катюши. Догнать киперов, показать им, как правильно прибраться, с новой игрушкой поиграть", — подписала видео гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Напомним, малышка-панда родилась у московских панд Жуи и Диндин в августе прошлого года. Имя девочке выбрали с помощью голосования — её назвали Катюшей. Она уже научилась ходить и точить когти о брёвна.
T.me / Светлана Акулова