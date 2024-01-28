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28 января, 10:22

Показала характер: Панда Катюша выразила грозный протест маме Диндин, упорно пытавшейся затащить её с прогулки

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша не слушается маму Диндин

Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка продолжает набираться храбрости и уже настолько окрепла, что даёт отпор своей маме. На опубликованном гендиректором зоопарка Светланой Акуловой видео — то, как малышка сопротивляется воле Диндин.

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша не слушается маму Диндин. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Иногда терпение кончается даже у самых мудрых мам", — заметила Акулова.

Видно, что Катюша, сопротивляясь, даже топает ножкой. В итоге Диндин отстаёт от неё, давая возможность спокойно уползти по своим делам.

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Напомним, долгожданное потомство у московских панд Жуи и Диндин появилось в августе 2023 года. Малышка быстро выросла и окрепла, а имя ей выбрали голосованием. На данный момент Катюша и Диндин расселены по разным вольерам, однако это не мешает им видеться.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Матвей Константинов
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