Показала характер: Панда Катюша выразила грозный протест маме Диндин, упорно пытавшейся затащить её с прогулки
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша не слушается маму Диндин
Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка продолжает набираться храбрости и уже настолько окрепла, что даёт отпор своей маме. На опубликованном гендиректором зоопарка Светланой Акуловой видео — то, как малышка сопротивляется воле Диндин.
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша не слушается маму Диндин. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Иногда терпение кончается даже у самых мудрых мам", — заметила Акулова.
Видно, что Катюша, сопротивляясь, даже топает ножкой. В итоге Диндин отстаёт от неё, давая возможность спокойно уползти по своим делам.
Напомним, долгожданное потомство у московских панд Жуи и Диндин появилось в августе 2023 года. Малышка быстро выросла и окрепла, а имя ей выбрали голосованием. На данный момент Катюша и Диндин расселены по разным вольерам, однако это не мешает им видеться.
Telegram / Светлана Акулова