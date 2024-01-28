Показала характер: Панда Катюша выразила грозный протест маме Диндин, упорно пытавшейся затащить её с прогулки

Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка продолжает набираться храбрости и уже настолько окрепла, что даёт отпор своей маме. На опубликованном гендиректором зоопарка Светланой Акуловой видео — то, как малышка сопротивляется воле Диндин.

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша не слушается маму Диндин. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Иногда терпение кончается даже у самых мудрых мам", — заметила Акулова.