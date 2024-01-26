Панда Катюша впечатлила россиян спортивными успехами, отработав кувырок

Крошке-панде Катюше из Московского зоопарка не сидится на месте, она торопится освоить новые навыки. Видео со спортивными развлечениями малышки опубликовала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

На кадрах видно, как детёныш Диндин сначала внимательно смотрит в камеру, а потом начинает отрабатывать кувырок. Катюша наклоняет мордочку, медленно отталкивается задними лапами, переворачивается и остаётся лежать на спинке.

Панда Катюша учится делать кувырки в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Катюша отрабатывает кувырок", — написала Акулова.