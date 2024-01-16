Крошка-панда Катюша застряла на лестнице из брёвен, пока мама Диндин спокойно грызла бамбук

Панду Катюшу покажут посетителям Московского зоопарка только после рекомендаций коллег из Китая. Выход дочки Диндин на публику — это психологический момент, рассказали журналистам представители зоопарка. А директор столичного зоосада Светлана Акулова показала новое видео семейства, назвав Диндин очень строгой мамой.

Панда Катюша пытается забраться в большой вольер. Видео © t.me / Светлана Акулова

"Итак, Диндин принесла росток, села рядом с шибером. Держит всё под контролем, но Катюшу не торопится выводить в вольер... Ожидаем... Очень строгая мама нам досталась", — написала она в своём Telegram-канале под кадрами, на которых малышка пытается преодолеть лестницу из брёвен у входа в большой вольер, пока родительница спокойно грызёт бамбук.

По словам работников учреждения, мама Катюши постепенно начинает выводить её в большой вольер. Малышка-панда сопровождает Диндин во время прогулок. Сейчас Катюша благополучно развивается, тогда как за её состоянием внимательно следят специалисты.

"Они сами должны постепенно выйти, решить, что хотят этого. Будем следить за состоянием, советоваться с коллегами из Китая — и тогда решим, через какое время Катюшу можно показать посетителям", — рассказали телеканалу "Звезда" в Московском зоопарке.