Панда Катюша из Московского зоопарка освоила бревнолазание и взяла новую высоту

Малышка-панда Катюша из Московского зоопарка освоила бревнолазание и забралась на порог между вольерами, разделяющий её с мамой Диндин. О новом достижении чёрно-белой крохи рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

На опубликованном видеоролике видно, что Катюша не торопится покидать взятую высоту. Она разглядывает вольеры и даже хочет забраться ещё выше, оглядываясь на родительницу.