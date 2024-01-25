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25 января, 20:45

Панда Катюша из Московского зоопарка освоила бревнолазание и взяла новую высоту

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша осваивает порог между вольерами

Панда Катюша осваивает порог между вольерами. Обложка © T.me / Светлана Акулова

Панда Катюша осваивает порог между вольерами. Обложка © T.me / Светлана Акулова

Малышка-панда Катюша из Московского зоопарка освоила бревнолазание и забралась на порог между вольерами, разделяющий её с мамой Диндин. О новом достижении чёрно-белой крохи рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

На опубликованном видеоролике видно, что Катюша не торопится покидать взятую высоту. Она разглядывает вольеры и даже хочет забраться ещё выше, оглядываясь на родительницу.

Панда Катюша осваивает порог между вольерами. Видео © T.me / Светлана Акулова

"Катюша начала осваивать порог", — написала Акулова в телеграм-канале.

Мама-панда начала выводить малышку Катюшу в большой вольер
Мама-панда начала выводить малышку Катюшу в большой вольер

Напомним, что Диндин родила малышку в августе 2023 года. Катюша с первых дней приобрела всероссийскую популярность. Сейчас животные расселены по разным вольерам, но это не мешает маме видеться с ребёнком и воспитывать его.

Илья Пушкарев
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