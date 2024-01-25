Панда Катюша из Московского зоопарка освоила бревнолазание и взяла новую высоту
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша осваивает порог между вольерами
Панда Катюша осваивает порог между вольерами. Обложка © T.me / Светлана Акулова
Малышка-панда Катюша из Московского зоопарка освоила бревнолазание и забралась на порог между вольерами, разделяющий её с мамой Диндин. О новом достижении чёрно-белой крохи рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова.
На опубликованном видеоролике видно, что Катюша не торопится покидать взятую высоту. Она разглядывает вольеры и даже хочет забраться ещё выше, оглядываясь на родительницу.
Панда Катюша осваивает порог между вольерами. Видео © T.me / Светлана Акулова
"Катюша начала осваивать порог", — написала Акулова в телеграм-канале.
Напомним, что Диндин родила малышку в августе 2023 года. Катюша с первых дней приобрела всероссийскую популярность. Сейчас животные расселены по разным вольерам, но это не мешает маме видеться с ребёнком и воспитывать его.