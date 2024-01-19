За шкирку — и в угол: Мама Диндин наказала крошку-панду Катюшу
В Московском зоопарке показали озорную панду Катюшу и суровую маму Диндин
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала новые кадры с пандой Катюшей. На этот раз в объектив камеры попал воспитательный момент: Диндин показала, что может быть не только заботливой, но и суровой мамой.
Диндин и Катюша снова попали на камеру. Видео © t.me / Светлана Акулова
Дочка растёт большой непоседой и доставляет маме немало хлопот. Причём в последнее время Диндин практически не обращает внимания на такие мелочи. Так, например, на днях крошка-панда застряла на лестнице из брёвен, пока родительница спокойно грызла бамбук. В этот раз малышка также пыталась преодолеть деревянное препятствие, когда мама укусила её за ухо и схватила зубами за шкирку.
Большая панда отнесла маленькую подальше от лесенки и принялась обнимать. На кадрах видно, как она притягивает дочку и кладёт к себе на грудь, а после отворачивается от объективов, будто давая понять, что это только их с малышкой момент.
Напомним, что малышка-панда родилась в августе 2023 года, а имя ей выбирала вся страна с помощью голосования. Сейчас Катюша уже научилась самостоятельно ходить и точить когти о брёвна. Московский зоопарк временно закрыл павильон "Фауна Китая", поскольку мама-панда начала выводить малышку Катюшу в большой вольер.
t.me / Светлана Акулова