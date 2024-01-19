За шкирку — и в угол: Мама Диндин наказала крошку-панду Катюшу

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала новые кадры с пандой Катюшей. На этот раз в объектив камеры попал воспитательный момент: Диндин показала, что может быть не только заботливой, но и суровой мамой.

Диндин и Катюша снова попали на камеру. Видео © t.me / Светлана Акулова

Дочка растёт большой непоседой и доставляет маме немало хлопот. Причём в последнее время Диндин практически не обращает внимания на такие мелочи. Так, например, на днях крошка-панда застряла на лестнице из брёвен, пока родительница спокойно грызла бамбук. В этот раз малышка также пыталась преодолеть деревянное препятствие, когда мама укусила её за ухо и схватила зубами за шкирку.