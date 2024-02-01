Как знакам зодиака быстро и эффективно заработать денег: 12 лайфхаков по гороскопу

Чтобы узнать, как правильно управлять своей денежной энергией, сперва нужно узнать, какому знаку зодиака она подчиняется. Для этого необходимо построить свою натальную карту, указав дату, время и город рождения. В ней найти второй дом — его обозначают цифрой 2 (или II) — и посмотреть, какой рядом написан знака зодиака. От этого и отталкиваться.

Если второй дом в знаке зодиака Овен: деньги любят, когда решения принимаются быстро. Для того чтобы они водились, стоит "прокачать" смелость. Также нельзя заставлять сбережения просто лежать в копилке, финансы должны крутиться и приносить прибыль.

"К тем, чей второй дом находится в Тельце, деньги будут приходить легче, если выделить в качестве статьи расходов раздел "на красоту". Это могут быть траты на уход за собой, одежду, украшения, предметы искусства, декор для интерьера и так далее", — рассказывает астролог.

Как людям разных знаков зодиака копить деньги и богатеть? Фото © Shutterstock

Если второй дом в знаке зодиака Близнецы: копить будет легко, если не "чахнуть над златом". Астролог советует отпускать напряжение и страхи, касающиеся темы финансов.

Если второй дом в знаке зодиака Рак: это обозначает заботливое отношение человека к своим сбережениям. Относительный консерватизм. Чтобы деньги всегда водились, важно их копить и вкладывать только в важные дела, в которых уверены.

Если второй дом в знаке зодиака Лев: можно не экономить. "Чем больше праздника и радости в жизни, тем больше и денег. Так что надо чаще тратить и с удовольствием: на себя, развлечения, хобби, искусство и прочие радости", — посоветовала эксперт.

Если второй дом в знаке зодиака Дева: скопить состояние и разбогатеть по гороскопу поможет порядок и чёткая бытовая бухгалтерия. Человек всегда должен знать, сколько денег в кошельке, сколько запланировано на траты и что будет на них приобретено.

Что делать, чтобы увеличить доход: советы для всех знаков зодиака. Фото © Shutterstock

Если второй дом в знаке зодиака Весы: обрести гармонию и подружиться с денежной энергией поможет правильный выбор. Таким людям важно покупать лучшее из возможного, а не что попало. Тогда и прибыль вырастет.

Изданию "Москва 24" астролог Натали Старовойтова рассказала и про следующий знак зодиака: "К тем, у кого второй дом в Скорпионе, деньги приходят, когда они проявляют себя смело, дерзко, развиваются, работают над собой и стремятся жить на десять из десяти. Чем больше вызовов они делают в жизни, тем крепче их финансовое благополучие".

Если второй дом в знаке зодиака Стрелец: таким людям, если хотят много зарабатывать и тратить, важно перебороть свою жадность. Если тратить деньги от души, то финансы будут не только возвращаться, но и приумножаться.

Как правильно копить и что делать, чтобы денег всегда было много: советы по знаку зодиака. Фото © Shutterstock

Если второй дом в знаке зодиака Козерог: этим личностям тоже важно вести записи и домашнюю бухгалтерию. Деловой подход и чёткое обозначение трат, их обоснованность помогут не спускать деньги на фигню.

По словам астролога, людям со вторым домом в Водолее надо инвестировать свои финансы в интересные проекты, направления. Их деньги не терпят скуки и безделья — они должны работать.