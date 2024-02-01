"Нас ждёт катастрофа": Что будет с Украиной в 2024 году Вопрос, что будет с Украиной в этом году, сейчас волнует всех соседей Незалежной. От ее судьбы зависят слишком многие страны мира. Какие прогнозы дают ясновидящие, гадалки и учёные? 31 января, 21:43 Что будет с Украиной в 2024 году. Обложка © Shutterstock

Что предрекают украинские ученые

Киевский экономист Александр Кущ предсказывает своей стране национальную катастрофу, которая начнется в 2024 году. Он связывает ее с демографической ситуацией в государстве. Население катастрофически нищает, а главное – сокращается. Это происходит не только из-за того, что граждане «неньки» не желают больше рожать детей (за последние пять лет рождаемость упала в два раза: с 364 тысяч младенцев до 177 тысяч), но из-за грандиозного оттока населения – из страны бегут все, кто может выехать. «Это бездна национальной катастрофы», — заявил экономист. Даже если Украина уцелеет как государство, в течение ближайших лет она упадет на дно экономической ямы, выхода из которой уже не будет, – таково научно обоснованное пророчество Куща.

Экономисту вторит директор киевского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. Она плачется, что страна уже никогда не вернет уехавшее население, что в 2024 году рождаемость на Украине "снизится до коэффициента 0,71 — это самый низкий из показателей, когда-либо регистрировавшихся на Земном шаре. «Рождаемость уже не восстановить" – предрекает Либанова.

Гадания: помощь Запада иссякла

Гадалка Светлана Винодавани предсказывает, что Запад все-таки может выделить какую-то помощь Украине в 2024 году, но она то ли растворится в карманах украинских чиновников, то ли вообще не дойдет до них. О «закрытом кране» денежного потока якобы говорит выпавшая Зеленскому карта «Паршурама с оружием в руках, преграждающий вход». Крупных денег Киевскому режиму не видать. Винодавани предсказывает Украине в 2024 году перелом, смену эпох; тьма уступит место свету. На смену старым политическим фигурам выйдет новая, которая якобы сыграет в судьбе государства положительную роль. Тем не менее Незалежной не выстоять – она либо развалится на части, либо ее части отойдут к трем разным государствам.

Православные монахи: Киев, Донецк и Луганск против НАТО

Во время войны НАТО будет бомбить не только Донецк и Луганск, но и Киев. Фото © Shutterstock

Умерший в 2002 году православный старец, схиархимандрит Зосима предсказал, что во время войны НАТО будет бомбить не только Донецк и Луганск, но и Киев. Об этом он при жизни рассказывал иеромонаху Феофану, насельнику Николо-Васильевского монастыря. Возможно, после освобождения Киева отошедшие на запад Украины бандеровцы объединят свои войска с НАТОвскими, и Киев действительно получит порцию бомб европейского или американского производства. Есть и предсказания старцев о том, что после третьей Пасхи будет победа. Однако вряд ли она случится в этом году, ведь победная Пасха по предсказаниям должна быть «голодной», а американские истребители еще будут сражаться с российскими летчиками в небе над Украиной.

Американские аналитики: падение Киева неизбежно

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Зеленский в 2024 году будет низвержен. Он указывает на то, что украинские солдаты и офицеры знают, где сидят предатели. Многие уже сейчас готовы вернутся в Киев с тем, чтобы низложить Зеленского и его правительство. В связи с возможностью таких событий американский офицер даже вспомнил о пророчестве математика Сидика Афгана, который рассчитал, что 17 июля 2024 года станет днем, когда президент Украины лишится власти.

Макгрегору вторит экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, ранее занимавшийся аналитикой. Джонсон считает, что дни Зеленского сочтен: его могут ликвидировать, после чего постараются обвинить в этом русских. Скорее всего, считает Джонсон, в 2024 году Киеву придется капитулировать и отдать России четыре региона. Американцы уже озвучили, что «русские хотят» Одессу и Николаев.

Любопытный факт – если просмотреть англоязычные сайты, то окажется, что слово «Украина» из пророчеств американских предсказателей почти исчезло. Видимо, она больше не интересна обществу. Зато появились предсказания на тему страшных сибирских вирусов, способных уничтожить человечество. Понятно, что США не прекратят войну с Россией, но могут сделать ее биологической.

Российский академик: 2024 – год отрезвления

В этом году выиграют только два государства – это Китай и Россия. Фото © Shutterstock

Математик, академик РАЕН Григорий Кваша предсказывает, что наступивший 2024 год будет отличаться от предыдущих. В этом году выиграют только два государства – это Китай и Россия. Грядущий год покажет, что вся конструкция, которую американцы создавали в мире столько лет, сгнила насквозь. Он уверен, что этот год станет годом отрезвления Европы, как это уже случалось ранее в 1944 году. На Украине произойдет «ломка» всей общеевропейской системы. Уже к осени 2024 года Европа станет совершенно другой, а ее преобразование завершится в 2025 году.

Пророчество Жириновского: русский мир будет единым

Исследователи архива покойного лидера ЛДПР политика Владимира Жириновского заявили, что у них есть видеоматериалы, на которых политик предсказывает в 2024 году спокойное течение событий лишь до марта, до президентских выборов. Далее он предсказал «обострение», которое закончится для России благополучно. Жириновский считал, что объединение русского мира в границах СССР произойдет не позже 2025 года, а в границах восточноевропейского блока – не позже 2040 года.

Украинские ведьмы: новый президент будет еще злее

А вот две известные украинских предсказательницы – Натали и ее коллега Анна Лак считают, что ситуация не изменится. На Украине все будет стабильно. И ничто не помешает властям провести выборы президента, причем главными кандидатами станут Володимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Андрий Ермак и Димитро Разумков. Женщины считают, что на смену Зеленскому придет Ермак, который в отношении России будет еще «злее». Поэтому улучшения отношений не будет, а война продолжится, видимо, действительно до последнего украинца.

Авторы Александр Лаврентьев