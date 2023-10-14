Что говорят пророчества о начале третьей мировой на Ближнем Востоке Пожар, который будут тушить столетие, обещают пророки со всего мира региону. Многие из них уверены в том, что события на Ближнем Востоке могут втянуть мир в кошмарную войну. 13 октября, 22:42 Пожар, который будут тушить столетие, обещают пророки со всего мира. Обложка © Shutterstock

Что говорят футурологи о конфликте между Палестиной и Израилем

Неоднозначный прогноз дал эскалации известный футуролог Сергей Переслегин. По его словам, события между двумя странами идут под диктовку сил, что стоят за Палестиной. Исторически и научно ситуация повторяет эпоху крестоносцев.

Израильские солдаты. Фото © ТАСС / EPA / ATEF SAFADI

— Это один из самых предсказанных конфликтов мира. Все, кто занимается прогностикой, ожидали этой эскалации. Были известны время и место. Причём первый прогноз был сделан после событий 11 сентября 2001 года. Уже в 2008 году гибель Израиля в одном из моих документов была обозначена как предсказанные события вокруг Храмовой горы. Проблема нежизнеспособности Государства Израиль не в том, что евреи не готовы создать государство, и не в том, что они не способны его оборонять, а другая, более простая причина. Всё дело в теории эксклавов. Это религиозный эксклав, со всех сторон окружённый другой национальной и религиозной идентичностью и другими цивилизационными структурами, он оказывается чрезвычайно нестабильным образованием. На его удержание приходится тратить много энергии в форме военной, политической помощи, а также финансирования. И это ни в коем случае не вина Израиля, — объясняет Переслегин.

Прогнозист напоминает, что когда на этой территории были созданы государства крестоносцев, оказавшиеся в такой же ситуации, то при всей непревзойдённой боеспособности рыцарской конницы, которая реально была в то время сверхоружием, надолго удержать эти эксклавы не удалось. Когда мы изучаем историю Крестовых походов, всё это видим. Им была постоянно нужна помощь Европы, но её ресурсы не были бесконечны.

Прогноз Жириновского

Война в Израиле была только началом. "Неизбежен ядерный конфликт на Ближнем Востоке", — считал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Также он обещал, что все забудут Украину, когда вспыхнет на Ближнем Востоке. То есть происходящее на Украине покажется нам цветочками в сравнении с тем, что нам явят Израиль, Палестина и Иран.

Прогноз Жириновского. Видео © YouTube / ЛДПР-ТВ

Что говорят о новой мировой войне старцы

Житель Афона святой старец Паисий говорил, что после войны с Турцией главной ареной военных действий станет Ближний Восток. Он сообщал о том, что китайцы перейдут реку Евфрат с двухсотмиллионной армией и подойдут вплотную к Иерусалиму. Одновременно с этим русские будут биться с солдатами НАТО на территории Турции. А святой Косма Этолийский ещё в XVIII веке предсказал, что третья мировая будет короткой и страшной и начнётся с Далмации (ныне Сербия).

Армия Сербии. Фото © Shutterstock

Однако старец Матфей Вресфенский считал иначе. Началом глобального конфликта, по его словам, станет не Восток, а Югославия. Новая мировая начнётся, когда Россия восстановит свою мощь. В этих сражениях будет уничтожена практически треть населения земли. Победа достанется России, которая установит мир и откажется от завоеваний земли своих врагов.

Причина катастроф — на Ближнем Востоке

Ясновидящая из Франции Каедэ Убер предрекла миру череду природных катаклизмов, которые потрясут землю. Человечеству предстоит "новое переселение народов и катастрофа в Европе". По её словам, огромная угроза на территорию европейских стран придёт с Ближнего Востока: политическая и социальная обстановки там ухудшаются, а люди будут пытаться уехать в более безопасные места.

Огромная угроза на территорию европейских стран придёт с Ближнего Востока. Фото © ТАСС / EPA / TOLGA BOZOGLU

В зоне риска расположены Сирия, Турция и Алжир. Европу, как минное поле, будут подрывать нелепые действия собственных политиков. А смещение тектонических плит потопит множество участков суши, которые "уйдут под воду", на смену им "поднимутся из глубины" новые земли, жителей этих территорий ждёт нехватка пресной воды. Однако катаклизмы не затронут Россию.

Авторы Мари Медведева