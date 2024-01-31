Эти знаки и линии на ладонях подскажут, что вы — один из долгожителей
Руки могут рассказать о вас гораздо больше, чем думаете! Раскрываем секреты долголетия, скрытые прямо на ладонях. Узнайте, какие отметины указывают на долгую и здоровую жизнь.
В мире хиромантии — искусства чтения судьбы по линиям рук — существует множество знаков, предсказывающих продолжительность человеческой жизни. Согласно тайным знаниям хиромантов, определённые черты на наших ладонях могут указывать на потенциал долголетия.
Линия жизни: где искать и что обозначает
Признаки долгой жизни: как их узнать с помощью хиромантии. Фото © Shutterstock
Основной фокус экспертов в этой области — изучение линии жизни. Идущая полукругом вокруг холма под большим пальцем, она может многое рассказать о нашем будущем. Если линяя выглядит ярко, красно, глубоко, чётко, прямо и длинно — это может свидетельствовать о большом жизненном потенциале и энергии человека, что увеличивает вероятность долгой жизни.
Интересно, что есть и более конкретные признаки долголетия. Например, двойная линия жизни является почти непреложным признаком продолжительной жизни. Люди с такой особенностью обладают удвоенной энергией, которая помогает им справляться с трудностями и выполнять свою миссию судьбы. Согласно словам хироманта Вадима Розмана, эти люди обычно имеют очень активную и насыщенную жизнь.
Где на ладони найти линию головы
Хиромантия: как определить долгожителя по линиям на руках. Фото © Shutterstock
Другой важный аспект — линия головы, горизонтально пересекающая ладонь. Она символизирует интеллектуальный потенциал человека. Если отметина длинная, то она может означать, что человек будет постоянно развиваться и, соответственно, дольше жить.
Ещё один интересный лайфхак хиромант рассказал изданию "Москва 24". Можно провести воображаемую вертикальную линию от середины основания среднего пальца вниз по всей ладони. Если эта линия соприкасается с линией жизни, то знак предвещает долгую жизнь. А в случае, когда линия жизни выходит за пределы этой воображаемой линии, перед нами, скорее всего, настоящий долгожитель.
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