Тест: Выберите картинку, а мы расскажем про вашу детскую травму
Бывает, что, осознанно или нет, родители нас травмируют. Эта душевная боль потом заседает глубоко внутри и всю жизнь влияет на наше поведение. Что могло поранить вас в детстве — подскажут картинки.
Порой в нашем подсознании прячется такое, о чём осознанная часть и не подозревает. Или, наоборот, всеми силами пытается скрыть, спрятать, сделать вид, что ничего не беспокоит. Однако, пока не проработаешь свои детские травмы, не получится жить ярко и полноценно. Если подозреваете, что вас недолюбили в детстве или отвергли так болезненно, что это переросло в травму, проверьте себя с помощью ассоциаций и этих картинок.
Ранее Life.ru составлял не менее интересные тесты, в которых можно проверить, насколько вы по знаниям похожи на интеллигенцию СССР, как хорошо помните школьные поговорки и как вас звали в прошлой жизни.
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