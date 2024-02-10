Тест: Выберите картинку, а мы расскажем про вашу детскую травму

Порой в нашем подсознании прячется такое, о чём осознанная часть и не подозревает. Или, наоборот, всеми силами пытается скрыть, спрятать, сделать вид, что ничего не беспокоит. Однако, пока не проработаешь свои детские травмы, не получится жить ярко и полноценно. Если подозреваете, что вас недолюбили в детстве или отвергли так болезненно, что это переросло в травму, проверьте себя с помощью ассоциаций и этих картинок.