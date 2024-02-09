Тест: Каким животным вы были в прошлой жизни

Продолжаем познавать тайны вселенной и путешествовать сквозь время и пространство. Если в прошлый раз мы выяснили, на какую букву могло начинаться ваше имя из прошлой жизни, то пришло время идти ещё дальше. Если великий Высоцкий пел, что в следующей жизни можно родиться баобабом, то где гарантии, что в одном из прошлых воплощений вы не были каким-нибудь милым пушистиком?