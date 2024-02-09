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9 февраля, 15:30

Тест: Каким животным вы были в прошлой жизни

Прислушайтесь к интуиции и откройте свой разум вселенной. Мы уверены, вопрос, кем вы были в прошлой жизни, волнует многих. Вместе с Life.ru появился шанс узнать ответ.

Продолжаем познавать тайны вселенной и путешествовать сквозь время и пространство. Если в прошлый раз мы выяснили, на какую букву могло начинаться ваше имя из прошлой жизни, то пришло время идти ещё дальше. Если великий Высоцкий пел, что в следующей жизни можно родиться баобабом, то где гарантии, что в одном из прошлых воплощений вы не были каким-нибудь милым пушистиком?

На Life.ru можно найти ещё много интересных тестов! Проверьте, насколько хорошо вы помните хиты 80-х, кем бы вы могли быть из российских императоров и вспомните советское детство.

Тест: Вы вообще не знаете советское кино, если не ответите правильно хотя бы на 5/7 вопросов
Тест: Вы вообще не знаете советское кино, если не ответите правильно хотя бы на 5/7 вопросов
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Shutterstock

Елизавета Терешкова
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