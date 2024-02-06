Тест: Кем бы вы могли быть из императоров или императриц государства Российского?

Кто из вас не хотел бы пусть и на недельку, но стать самым богатым, важным и знаменитым человеком Российского государства? Да и прислушайтесь: император и императрица — звучит величественно и благородно. Опустим тяготы из жизни царских персон России, но зато пофантазируем и представим, а в роли кого вы могли бы оказаться.