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6 февраля, 14:30

Тест: Кем бы вы могли быть из императоров или императриц государства Российского?

Пётр Великий, Екатерина II или, быть может, император Александр I — кто из знаменитых государей Российской империи близок вам по духу? На место кого из них вы могли бы претендовать, исходя из вашего характера?

Кто из вас не хотел бы пусть и на недельку, но стать самым богатым, важным и знаменитым человеком Российского государства? Да и прислушайтесь: император и императрица — звучит величественно и благородно. Опустим тяготы из жизни царских персон России, но зато пофантазируем и представим, а в роли кого вы могли бы оказаться.

Также на Life.ru можно проверить свои знания, попытавшись угадать значение разных диалектизмов, узнать, на какую букву начиналось ваше имя в прошлой жизни и даже вспомнить продолжение старых советских школьных поговорок.

Тест: Эти строки из песен 80-х и 90-х знал каждый, а сколько знаменитых артистов СССР угадаете вы?
Тест: Эти строки из песен 80-х и 90-х знал каждый, а сколько знаменитых артистов СССР угадаете вы?
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Wikipedia / Wikipedia

Елизавета Терешкова
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