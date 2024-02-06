"Провал — это не страшно": Как побороть страх перемен в жизни, научиться рисковать и пробовать новое

Многие люди любят стабильность, поэтому боятся менять свою жизнь, даже если она их не устраивает. В результате остаются на нелюбимой работе, продолжают отношения с человеком, который их не понимает, и лишают себя возможности попробовать что-то новое. Если вы не из робкого десятка и хотите добиться успеха в жизни, но оказались окутаны страхом перемен, то есть пять способов перебороть его.

1. Если боитесь неизвестности, победите её поиском информации

Как побороть страх перемен в жизни: пять способов. Фото © Shutterstock

Страх чаще всего возникает именно тогда, когда человек не знает, что его ждёт. Если проблема вашего нежелания менять жизнь связана с этим, нужно заняться сбором информации. Если хотите открыть бизнес, то составьте бизнес-план, выберите нишу, просчитайте траты. Перед сменой работы проанализируйте рынок зарплат.

Собирайте информацию из разных источников. В этом случае страх неизвестности исчезнет сам по себе. Вы поймёте, что решиться на определённый шаг не так уж и трудно, как казалось на первый взгляд.

2. Определитесь, чего хотите достичь

Когда у человека есть конкретная цель в жизни, ему становится проще принимать судьбоносные решения. Чтобы научиться рисковать и пробовать новое, нужно поставить перед собой определённую финансовую задачу. Например, купить квартиру или машину.

Когда будет чёткая финансовая цель, принимать решение о том, что делать дальше, будет проще. Например, если нужно несколько миллионов на покупку квартиры, а на нынешней работе платят гроши, то вы больше не будете сомневаться в необходимости её смены. Или если хотите детей, а нынешнему партнёру они не нужны, то поймёте, что лучше закончить отношения сейчас. А ещё, когда вы будете думать о своей цели, это наполнит вас энергией на пути к ней.

3. Не нужно ждать, когда выпадет идеальный шанс

Как начать жить по-новому? Не бойтесь рисковать — ничего плохого не случится. Фото © Shutterstock

Если всю жизнь ждать, когда выпадет идеальный шанс, и бездействовать, результата добиться не получится. Тот, кто ничего не делает, богатым и успешным никогда не станет.

Если поступило интересное предложение или подвернулась хорошая возможность заняться чем-то новым — соглашайтесь. Даже если не уверены в том, что выбор обернётся успехом, нужно делать его, а там будь что будет. Даже если вас ждёт провал, то помните: что ни делается, всё к лучшему. По крайней мере, вы сможете обрести ценный опыт.

4. Смоделируйте самый худший исход события

Часто люди боятся пробовать новое из-за страха провала. В этом случае опять срабатывает фактор неизвестности. Избавиться от него можно, представив, к чему может привести ваше новое начинание. Максимум, что произойдёт в случае неудачи, вы потратите нервы и время. Но это не такой уж и большой риск, поэтому вам ничего не мешает начать действовать.

5. Ставьте свои счастье и психологический комфорт на первое место

"Ничего не бойся и рискуй!" — эта фраза должна стать вашим девизом по жизни, если хотите начать жить лучше. Фото © Shutterstock

Нельзя разменивать своё эмоциональное здоровье на стабильность. Если работа доставляет дискомфорт, а вторая половинка постоянно треплет нервы, то от всего этого нужно избавляться. Тогда ваше эмоциональное состояние придёт в порядок, а вместе с ним наладятся и другие сферы жизни.

Возьмите за правило избавляться от любых вещей в жизни, которые доставляют психологический дискомфорт. Решиться на кардинальные перемены будет страшно и больно. Но через год об этих трудностях вы и не вспомните.