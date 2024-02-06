День святой Ксении Петербургской: Что можно и что нельзя делать в праздник День памяти святой блаженной Ксении Петербургской отмечается верующими два раза в год. Но какое событие православные вспоминают 6 февраля, какие в этот день есть запреты и какова вообще удивительная история жизни святой Ксении — читайте подробнее на Life.ru. 5 февраля, 21:00 6 февраля Православная церковь отмечает День памяти блаженной Ксении Петербургской — одной из самых почитаемых в народе святых. Фото © Сайт прихода храма Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове

В последнем месяце зимы есть дата, когда православные христиане отмечают память святой Ксении Петербургской. Этот день очень важен для верующих, потому что Ксения была и остаётся одной из любимых русских святых, быстро отзывающейся на молитвы страждущих, помогая им в бедах и трудностях. В народе эта дата считалась тяжёлым днём, связанным со множеством суеверий и запретов, нарушение которых могло привести к неприятностям.

Давайте же узнаем, когда верующие отмечают День святой Ксении, какова её биография, а также выясним, что можно и нельзя делать в этот день.

Православный календарь на февраль 2024 года. Инфографика © LIFE

Когда отмечают День памяти блаженной Ксении Петербургской

Память святой Ксении в церковном календаре принято чтить два раза в год — 6 февраля и 6 июня. В народе эти даты известны как "зимняя Ксения" и "летняя Ксения". В последний зимний месяц отмечается именно день памяти этой святой, а летом — день её прославления в лике святых: 6 июня 1988 года Ксения Петербургская была канонизирована на Поместном соборе Русской православной церкви.

На иконах Ксения Петербургская изображается в юбке с платком на плечах и платком на голове, опираясь левой рукой на клюку. Фото © Сайт прихода храма Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове

История жизни святой

Документальные сведения о жизни блаженной Ксении отсутствуют, но до наших дней дошли некоторые факты и свидетельства, которые помогают представить, как и чем она жила. Родилась Ксения в первой половине XVIII столетия и была дворянкой. Известно, что она вышла замуж за Андрея Петрова — певчего придворного хора в чине полковника. В возрасте 26 лет Ксения овдовела, причём внезапно — её супруг умер без покаяния. Этот неожиданный удар так сильно поразил молодую женщину, что она решила избрать тяжёлый путь юродства Христа ради. Будучи человеком не бедным, Ксения раздала своё имущество, облачилась в одежды покойного супруга, назвалась его именем и стала скитаться по улицам Петербурга, молясь за грешников. Помогала строить новый храм, ночами перенося кирпичи. Своим современникам блаженная Ксения запомнилась кротостью и незлобием. Эта удивительная женщина несла подвиг добровольного безумия 45 лет и скончалась около 1802 года. Тело её было погребено на Смоленском кладбище, а над могилой возведена часовня.

Успокойтесь, утихните, имейте мир, не смущайтесь, не входите в ритм мира сего. В мире сем великое смятение, потому что искуситель часто приходит и смущает нас. В мире царит волнение. А в человеке Божием — мир и тишина. Ксения Петербургская Эти пронзительные слова блаженной дошли до наших дней

Кому помогает Ксения Петербургская

Матушка Ксения помогает всем, кто молится ей и просит исцеления и личного счастья. Ещё при жизни её считали провидицей и целительницей. Благодаря своему терпению и справедливости она получила от Бога дар чтения человеческих сердец и видения будущего.

Сегодня святая Ксения является покровительницей обездоленных и несчастных верующих. Её просят об утешении в горе и самом важном: кто — о помощи на экзамене, а кто — об исцелении от тяжёлой болезни. Известная покровительница семейного очага, блаженная Ксения всегда отвечает на просьбы о замужестве, освобождении от бездетности и даровании лада в семье. Ну и благодаря своему непростому жизненному пути святую Ксению можно назвать одной из главных покровительниц вдов. Все, кто потерял любимого супруга, могут помолиться матушке Ксении, и душевная боль смягчится, а сердце обретёт покой.

Матушку Ксению знают и любят не только православные жители Северной столицы, но и вообще все русские люди. Ведь она всегда откликается на просьбы и нужды простых русских людей. А особенно на молитвы о детях. Священник Константин Мальцев

Что можно и что нельзя делать православным 6 февраля

В прошлом наши предки были очень суеверными и обращали внимание на различные знаки судьбы. Они знали, что можно и что нельзя делать в День памяти Ксении Петербургской благодаря своей наблюдательности. В целом 6 февраля считался неприятным и несчастливым днём и было много запретов, связанных с этой датой.

Ужинать после захода солнца в февральский день считается плохой приметой, и наши предки верили, что это может привести к смерти в скором времени.

6 февраля было запрещено заниматься рукоделием, стричь волосы и ногти, застилать постель, ставить на стол квас, а также проявлять злобу, плакать и кричать.

Обижать окружающих 6 февраля тоже было запрещено из-за веры в то, что это якобы может привлечь неприятности со стороны святой Ксении.

Также люди знали, как провести День памяти святой Ксении Петербургской правильно. В ночь на 6 февраля они оставляли пучок ржи на столе, чтобы узнать, будет ли урожай в этом году. Затем они пекли хлеб вечером 5 февраля и взвешивали его дважды, чтобы предсказать цены на зерно. И, конечно, в День памяти Ксении Петербургской верующие люди отправлялись в паломничество к её могиле на Смоленском погосте. Эта традиция существует в Северной столице и в наши дни.

Священник Валерий Духанин рассказывает о святой блаженной Ксении Петербургской. Видео © YouTube / БИБЛИЯ и толкования — Экзегет.ру

День Ксении Петербургской — молитвы

Если у вас дома есть икона святой Ксении Петербургской, вы можете обратиться к ней и своими словами искренне и от души попросить заступничества и помощи в делах. Верующие очень любят святую Ксению за её отзывчивость. Считается, что она слышит зов каждого, кто к ней обращается.

Но есть и такая молитва, в которой можно попросить помощи у Ксении Петербургской. Главное — делать это искренне и с открытым сердцем.

"О, святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерию, глад и жажду, хлад и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога прияла еси и под сению Всемогущего покоишися. Ныне Святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя: предстояще на месте погребения твоего, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти: приими прошения наша и принеси их ко Престолу Милосердаго Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение, и на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление, предстани святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных, помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом Святаго Крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности и целомудрии воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие низпосли, монашествующим подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости духа утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Тайн умоли: ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобою славим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Авторы Андрей Ананьев