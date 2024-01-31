9 веских причин, почему родителям категорически нельзя бить детей

Подслушав разговоры, до сих пор в речи взрослых людей порой можно встретить слова, что в детстве их ремнями пороли и "ничего, выросли нормальными людьми". Однако современный подход в воспитании склоняется к исключению насилия. Лайф обсудил с психологом эту животрепещущую тему и готов назвать девять причин, почему родителям нельзя поднимать руку на своих чад.

1. Идёт становление личности

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Самый простой ответ — потому, что это дети. У них идёт становление личности, они ищут свою идентичную модель поведения. Как и все — экспериментируют, играют, конечно же, могут заиграться, но примерно понимают, что можно, чего нельзя.

Если в этот период их наказывать, фактически это равнозначно установлению жёстких высоких границ-ограждений, за которые подросток уже до конца жизни не посмеет переступить. Психолог

Как следствие, остановка в развитии потенциальных талантов, линейно-горизонтальная, в чём-то растительная, пассивная жизнь до самой смерти.

2. Перебороть свой страх

По словам психолога Дамиана Синайского, родителям вместе с учителями жизненно необходимо наконец-то "убить" в себе те три кита, на которых их самих воспитывали родители и школа. Первый кит — чувство вины: "Что ты натворил, как ты мог так поступить?" и т.д.

Второй кит — чувство стыда: "Тебе не стыдно за твоё поведение? Я не могла смотреть в глаза соседке, классному руководителю и т.д.".

Третий кит, самый разрушительный, — чувство страха: "Смотри, ещё раз так поступишь — накажу!" Репертуар наказаний у родителей огромен: от ремня по попе до забирания телефона.

3. Приводит к искажению психики

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Потому, что физическое наказание приводит к искажению психики детей. Эксперт привёл личный случай: над мальчиком на продлёнке издевалась учительница, но тот не мог ей никак ответить, а дома родители считали преподавателя правой. Всё своё унижение и злость мальчик, по его словам, вымещал дома, ломая карандаши и успокаиваясь от их хруста. И обречённо принимал наказания, "потому что родители всегда слушают учителей". На вопрос психолога, если бы он не смог сдержаться, как бы он поступил, тот, не раздумывая, ответил: "Я бы с разбега ударил её кулаком в лицо, потом по очереди сломал бы все косточки пальцев на руках".

4. Это трусость

Потому, что любое насилие — это признак трусости, малодушия, скрытого латентного садизма со стороны родителей. Психолог

5. Признак инфантилизма

Потому, что по факту родители по-настоящему не осознают себя папами и мамами, а до сих пор психологически чрезвычайно инфантильны.

6. Это триггер и спусковой крючок к более серьёзным проблемам

По официальной статистике Института Сербского, у 80% школьников наблюдаются в той или иной форме психические аномалии и расстройства. "Насилие является одним из триггеров психического расстройства", — подчёркивает эксперт.

7. Насилие — способ воспитания психопата

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Большинство будущих психопатов в детстве испытывали жестокое обращение. А их немало. Только официально среди руководителей предприятий, министерств и компаний 20% — это психопаты, что ж говорить про простых людей.

8. Потому, что только терпение и любовь взрослых всё "перетрут"

Каждый уважающий себя специалист скажет, что только любовью можно совершать и созидать будущие таланты. Всё остальное вторично. Психолог

9. Можно обойтись без него