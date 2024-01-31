Кто на самом деле должен платить в ресторане: отвечает эксперт по этикету Эксперт Рахмангулова призвала женщин не настаивать на оплате счёта в ресторане 31 января, 10:09 Обложка © Shutterstock

Все мы знакомы с правилом: кто приглашает, тот и оплачивает счёт. Однако существует множество неловких и неоднозначных моментов в финансовом этикете. Что если это дружеский ужин? Как быть на деловом обеде или свидании? Эксперт по деловому и светскому этикету, бизнес-тренер по кинетике Анна Рахмангулова дала Лайфу ответы на эти неудобные вопросы.

Дружеский ужин

Рахмангулова призывает различать фразы "Я приглашаю" или "Предлагаю пообедать/поужинать". Ситуации бывают разные, но в первом случае счёт однозначно оплачивает приглашающая сторона, причём независимо от пола. На других дружеских встречах каждый платит сам за себя, существует даже устойчивое выражение "Счёт дружбу бережёт".

К тому же друзья всегда могут договориться. Например, о том, что сегодня ужин оплачиваете вы, а в следующий раз — ваш друг. А вот высчитывать до копейки, сколько вы "наели", — дурной тон. Эксперт по этикету советует делить счёт поровну на таких дружеских посиделках. А ещё, чтобы избежать неловкости, рассчитаться может один из присутствующих, а остальные участники сделают ему перевод или отдадут наличные позже.

Романтическое свидание

В России сохраняется традиция, когда мужчины платят за дам, а те отвечают им благодарностью. По правилам этикета, счёт принято подавать мужчине — он его и оплачивает. Дама же при желании может предложить оплатить чаевые, не настаивая. Но в любом случае девушке следует идти на свидание, имея при себе достаточное количество денег, — на всякий случай, советует Рахмангулова.

"Дурным тоном со стороны мужчины будет озвучить счёт даме, демонстративно отсчитать деньги или комментировать высокую стоимость блюд. Девушке также следует воздержаться от комментариев цен и настойчивости в участии по оплате — любые споры на эту тему, особенно привлекающие внимание окружающих, по этикету не приняты", — отметила эксперт.

Деловые отношения

В деловом этикете пол значения не имеет, мужчины и женщины — равноправные коллеги, а статус зависит только от должности. Поэтому если прозвучала фраза "приглашаю вас", то счёт оплачивает приглашающая сторона. Когда стороны обоюдно решили провести деловую встречу в ресторане ("можно в ресторане посидеть, всё обсудить"), в этом случае каждая сторона оплачивает счёт самостоятельно. Но на обед с руководством точно следует захватить банковскую карту.

"Опять же нужно чувствовать разницу между приглашением и предложением пообедать вместе. В случае когда приглашает на обед начальник и делает это впервые, то и оплатить счёт должен он, но при повторении встреч оплата уже будет разделяться между всеми участниками обеда. А ещё на деловой встрече можно попросить раздельный счёт, только делать это следует сразу при заказе блюд", — добавила бизнес-тренер.

В последние годы люди стали забывать о хороших манерах. Проявить банальное уважение к другому человеку не так уж и сложно. Зато и себе, и ему вы сделаете приятно. В этом материале Лайфа вы найдёте несколько правил этикета, которые неплохо было бы внедрить в жизнь.

Авторы Андрей Горяничев