Эксперты по этикету раскрыли, как правильно здороваться на работе, чтобы не нарушить субординацию

Всемирный день приветствия отмечается сегодня, 21 ноября. Для того чтобы сохранить статус и уважение на работе, необходимо правильно здороваться. Как именно, объяснили эксперты по этикету Татьяна Баранова и Татьяна Николаева.

По словам Барановой, рабочий этикет сильно отличается от светского. Здесь важен не возраст и не пол, а деловой статус человека, которого вы собираетесь приветствовать. Специалист пояснила, что первым устно поздороваться должен тот, кто младше по статусу.

Однако консультант по этикету Николаева назвала одно исключение. Руководитель должен первым приветствовать коллег, когда заходит в помещение, где уже есть люди. Что касается рукопожатия, то первым тоже должен протягивать руку тот, кто старше по статусу.

"В отличие от приветствия, инициирует рукопожатие как раз старший по должности. И если младший вдруг первым подаёт руку, с его стороны это невежливо", — приводит РИА "Новости" слова Николаевой.

Баранова рассказала, что протянутую руку нельзя игнорировать, даже если рукопожатие происходит не по правилам. Иначе коллеги могут воспринять это за оскорбление. По словам эксперта, половой фактор вторичен в деловой сфере, ведь на практике мужчины и женщины редко обмениваются рукопожатиями.

Кстати, после пандемии люди стали более понимающе относиться к тем, кто не хочет протягивать руку для приветствия или отвечать на него. Кроме того, в настоящее время работники начали здороваться иначе: с помощью небольшого поклона головы или прикладывания руки к груди, пояснила эксперт.