Почему отсутствие конфликтов в отношениях — тревожный знак и как часто можно ссориться

Многие люди надеются найти партнёра, с которым никогда не будут ссориться и ругаться. Но это не совсем правильный подход к построению здоровых отношений. Задача конфликта заключается не просто в бессмысленной ругани. Его основная цель — понять, что не устраивает собеседника, высказать свою точку зрения на этот счёт и решить спорную ситуацию.

Почему отсутствие конфликтов приведёт к развалу отношений?

Должны ли быть ссоры в отношениях? Фото © Shutterstock

Многие семейные пары стараются не конфликтовать, чтобы не разрушать картинку счастливых отношений. В результате проблемы, которые "поедают изнутри" двух любящих людей, не решаются, а "заметаются под ковёр". Любовь постепенно угасает, а вместо неё возникает обида на партнёра. Это и приводит к изменам, разводам, взаимной ненависти.

Ещё одна причина, почему нужны конфликты, заключается в том, что спокойным диалогом или замечанием решить возникшие проблемы можно далеко не всегда. Иногда нужно привлечь внимание к тому, что вас не устраивает. Самый эффективный способ добиться своего — накричать на партнёра, устроив ссору. Так, конечно, делать не рекомендуется, но если проблема обычным диалогом не решается, то можно воспользоваться и этим методом. Зато вы поговорите друг с другом, выскажете аргументы и приступите к практическому решению проблемы.

Как ни странно, но только благодаря ссоре с человеком можно понять истинную причину возникновения проблемы и то, почему она так беспокоит вторую половинку. Например, выяснить, что ей не хватает внимания, поддержки, любви и заботы. Если же замалчивать это, пытаясь всеми силами не ссориться, однажды партнёра перестанут устраивать отношения — и он примет решение расстаться.

Как часто пары должны ссориться в здоровых отношениях?

Как должны решаться конфликты в семье и сколько раз ссориться нормально? Фото © Shutterstock

Но есть и другая крайность, противоположная полному отсутствию ссор, — когда конфликты происходят каждый день по несколько раз. Да ещё и по самым незначительным поводам. Постоянная ругань — это так же плохо, как и тотальное отсутствие ссор между влюблёнными.

Оптимальное количество конфликтов — не более одного-двух в неделю. Если вы ругаетесь не чаще пары раз в месяц, то отношения можно считать идеальными. Если же ссоры с оскорблениями и унижениями происходят практически каждый день по малейшему поводу, то, скорее всего, вы с партнёром друг другу не подходите по темпераменту и характеру. Возможно, стоит задуматься о его смене на другого? Ведь в мире ещё так много людей, которые будут понимать вас с полуслова и не доводить до криков и истерик.

Каким должен быть продуктивный конфликт?

Чем должны заканчиваться конфликты в семье? Фото © Shutterstock

Отношения считаются здоровыми, если вы с партнёром во время ссоры не начинаете игнорировать друг друга, обижаясь, а выслушиваете аргументы и ищете компромисс. Беспокоиться не стоит и в том случае, если при ссоре никто не переходит на личности, а ведёт себя уважительно. Другим признаком зрелых отношений является тот фактор, что каждый участник конфликта берёт ответственность за свои поступки, а не перекладывает вину на вторую половинку.

Идеальным результатом ссоры должно быть то, что партнёр не только послушал, но и услышал вас. После чего вы оба начали работать над устранением причины ругани. Если спустя множество конфликтов на одну и ту же тему отношения не налаживаются, то никакого смысла продолжать их нет. Человек вам не подходит.