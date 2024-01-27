5 признаков, что ваша "любовь" — лишь нездоровая привычка, от которой нужно скорее избавляться

Не всегда легко признать, что наши отношения больше не приносят радость, а стали тяжёлой ношей. Важно уметь отличать настоящую любовь от нездоровой привязанности. Предлагаем рассмотреть пять признаков, которые могут указывать на то, что отношения превратились в нездоровую привычку.

1. Критика и унижения

Как отличить настоящую любовь от нездоровой привязанности. Фото © Shutterstock

В отношениях, где царят любовь и уважение, партнёры поддерживают друг друга. Однако если вы постоянно сталкиваетесь с критикой, унижением и партнёр обесценивает ваши достижения, то это серьёзный сигнал о неправильности поведения в союзе.

2. Постоянные манипуляции

Когда в ваших отношениях присутствуют манипуляции — это серьёзный сигнал тревоги и признак токсичности. Например, партнёр использует фразы вроде "Ты обещала", "Сделай это немедленно", "Так будет лучше" для того, чтобы заставить делать что-то против вашей воли. Это показывает, что половинка использует второго человека в паре для удовлетворения своих интересов, а не стремится к равноправным и здоровым отношениям.

3. Привыкание к зависимостям партнёра

Знаки того, что ваша любовь стала тяжёлой ношей. Фото © Shutterstock

Принимать и терпеть зависимости второй половинки (например, алкогольные или игровые) в надежде изменить её — идея сомнительная. Мало того что вы будете тратить на такие попытки кучу времени и сил, это, скорее всего, закончится неудачей. Ну и ещё это признак нездоровых отношений.

4. Непредсказуемость партнёра

Отношения, где партнёр, например, то предлагает съехаться, то говорит о расставании, создают эмоциональные качели — "американские горки". Такая непостоянность и нестабильность могут свидетельствовать о потенциально насильственных отношениях.

5. Появился страх одиночества

Как сохранить свободу и безопасность в отношениях. Фото © Shutterstock

Мысли о том, что после разрыва отношений вы окажетесь никому не нужны, указывают на низкую самооценку. Это не должно быть причиной для того, чтобы оставаться в несчастливых отношениях. Лучше обратиться к специалисту и думать о том, как выйти из этой ситуации достойно.