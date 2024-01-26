Россияне высказались о сексе на первом свидании

Значительная часть россиян считает интимную близость на первом свидании нормой. Такого мнения придерживается 41% респондентов.

Причём чаще к сексу на первом свидании готовы мужчины, чем женщины (73% против 26%), однако пойти на близость ради быстрого знакомства, чтобы не прогадать и не потратить много времени, готовы уже 30% представительниц прекрасного пола, следует из опроса компании "Секспедиция", занимающейся разработкой игр для семей и пар в отношениях. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа. В то же время ненормальным такое поведение считают 34% опрошенных, среди которых опять доминируют россиянки — 79%.

Кроме того, 15% заявили, что ходят на свидания три-четыре раза в месяц, 23% — до одного раза, 37% — не чаще одного раза в два-три месяца, у 6% их вообще нет, а 19% признались, что в последний раз у них были романтические встречи год назад. Примечательно, что среди последних больше женщин — 73%.

Также россияне рассказали, куда чаще всего ведут партнёров на свидание: 34% — в рестораны, а 21% — домой, 20% — в кино, а 17% — погулять. Причём наименее любимым сценарием романтического вечера для опрошенных стали экстремальные развлечения, которые выбрали лишь 7% граждан. К слову, женщины чаще всего приглашают мужчин именно на прогулку по городу — 67%.

В последнюю очередь респонденты ответили на извечный вопрос: кто должен платить по счёту? Так, 31% женщин не согласны разделить плату в ресторане, а таких мужчин куда больше — 69%. В целом же не против совместно закрыть счёт только 35% опрошенных.