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Составлен список профессий, о которых в детстве мечтали россияне

Опрос: Мужчины в детстве хотели стать космонавтами, женщины — докторами

25 января, 09:45
Российские мужчины в детские годы хотели стать космонавтами. Обложка © Shutterstock

Российские мужчины в детские годы хотели стать космонавтами. Обложка © Shutterstock

Российские мужчины в детские годы хотели стать космонавтами или водителями, а женщины мечтали о профессии педагога или врача. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на опрос SuperJob.

Так, 11% респондентов мужского пола рассказали, что грезили в детстве мечтой стать космонавтом и отправиться покорять Вселенную. По 9% хотели выучиться на пилота, водителя или инженера. Также популярными мальчишескими желаниями стали планы стать военным или полицейским (6% и 4% соответственно).

И, наконец, в конце списка у мужчин оказались мечты работать врачом, машинистом поезда, моряком, учёным, археологом, автомехаником, актёром, учителем и журналистом. А вот 22% женщин в детстве собирались выучиться на врача, 20% мечтали стать учителем. По 4% признались, что хотели быть актрисами или юристами.

По 3% женщин готовы были работать военнослужащей, стюардессой и ветеринаром. Меньше всего представительниц прекрасного пола интересовали такие профессии, как певица, балерина, продавец, архитектор, повар, парикмахер, космонавт, инженер, журналист.

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Ранее Лайф писал, что многие россияне также мечтают о многодетной семье. 29% заявили, что хотят троих детей. Они пояснили, что в большой семье не будет скучно, а родных много не бывает.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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