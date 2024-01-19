Россияне признались, что мечтают о любви, как у Анастейши с Греем и Беллы с Эдвардом

70% россиян хотят испытать такие же яркие чувства, как в книгах, причём 61% даже уверены, что это вполне реализуемо. Больше всего они мечтают о любви, как у Ассоль и Артура Грея, Мастера и Маргариты, а также Беллы Свон и Эдварда Каллена.

Лайф ознакомился с результатами опроса, который провели аналитики книжного сервиса "Литрес" и приложения для знакомств Mamba, и выяснил, что отношения, похожие на книжные, были у 56% респондентов, а самый популярный жанр, с которым они чаще всего сравнивают свои предыдущие отношения, — это любовная драма (36%). При этом 21% провели параллель с эротическим романом, а 18% сравнивают былые романы с лёгкой любовной прозой.

Кадр из фильма © Kinopoisk / "Сумерки". Режиссёр Кэтрин Хардвик, сценаристы Мелисса Розенберг, Стефани Майер

Больше всего опрошенным импонирует переживаемый накал страстей и эмоций (30%), романтика и нежность (28%), несвойственная будничной рутине, а также готовность героев пойти ради друг друга на безбашенные и сумасшедшие поступки (27%). В то же время 40% уверены, что чтение романов может компенсировать недостаток эмоций в реальной жизни, а 70% часто распознают в литературных парах признаки нездоровых отношений.

Так, 10% мечтают, чтобы их любовный роман был похож на историю Ассоль и Артура Грея из "Алых парусов" Александра Грина. 9% хотят походить на Мастера и Маргариту из произведения Михаила Булгакова. Ещё 7% назвали кумирами Беллу Свон и Эдварда Каллена из известной саги "Сумерки" Стефани Майер.

Следующими в списке оказались Руслан и Людмила (6%) из поэмы Александра Пушкина, а также союз Анастейши Стил и Кристиана Грея (5%) из пикантной книги "Пятьдесят оттенков серого" Э.Л. Джеймс. Опрос проводился в декабре 2023 года, в нём приняли участие более полутора тысяч человек из разных городов России старше 16 лет.