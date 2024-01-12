Молодые россияне раскрыли, откуда впервые узнали о сексе

Подробности о сексе большинство россиян предпочитают узнавать в Интернете — это справедливо для 39% москвичей и петербуржцев и 31% жителей регионов. При этом первым источником информации о сексуальной близости являются, как правило, друзья и знакомые (для 26% жителей обеих столиц и 24% населения регионов), на втором месте — Всемирная паутина (20 и 23% соответственно).

Согласно исследованию "Фидбэк", с результатами которого ознакомилась "Газета.ru", первичными источниками информации для жителей столиц также стали школа (19%), фильмы и сериалы (9%), родители (7%), родственники (5%), порнографические сайты и журналы (3%), психологическая и медицинская литература (2%). По 1% набрали варианты "вуз", "медработники" и "жизненный опыт", ещё 6% респондентов затруднились с ответом. В регионах 13% участников опроса назвали родителей, школу — 12%, фильмы и сериалы — 9%, порножурналы и сайты — 5%, родственников — 4%, жизненный опыт — 2%. По 1% набрали вуз, медработники, психологическая и медицинская литература, а 5% не вспомнили, когда впервые услышали о сексе.

Помимо Интернета среди источников дальнейшего сексуального образования у москвичей и петербуржцев значится университет (14%), кабинет врача (9%) и родители (8%). В порнографических журналах и на таких же сайтах набираются знаний 7% опрошенных, а 5% продолжают обучаться у друзей и знакомых. У жителей регионов в списке источников сексуального ликбеза значится жизненный опыт (12%), советы родственников (11%), порнографические журналы и сайты (11%), университет (8%). С вопросами к друзьям и знакомым продолжают обращаться 6% респондентов из регионов, и по 3% голосов у школы и фильмов/сериалов.