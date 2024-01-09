Всего раз в сутки: Мужчинам и женщинам назвали время, когда можно получить максимальную пользу от секса

Споры о лучшем времени для интимной близости не утихают до сих пор. В какое время суток полезнее всего заниматься любовью, объяснила секс-коуч Алёна Правда.

С возрастом и из-за быстрого ритма современной жизни люди чаще всего занимаются сексом вечером или ночью. Это — неплохое время для тех, кто испытывает ежедневный стресс, пояснила Правда. После оргазма в теле человека выделяется гормон пролактин, который улучшает ночной сон и приводит к общему расслаблению.

"Если же смотреть с научной точки зрения, то привычное вечернее время вообще не подходит для занятий сексом. Дело в том, что пик желания у женщин и мужчин приходится в разное, и даже противоположное время. Так, у мужчин это утро, о чём можно понять по стабильной утренней эрекции, за которую отвечает гормон тестостерон", — подчеркнула секс-коуч в беседе с порталом "Страсти".

Эксперт добавила, что наибольший уровень тестостерона приходится на промежуток между шестью и девятью часами утра, затем он начинает постепенно сокращаться, и к вечеру этот показатель падает до 20% относительно утренних данных. У представительниц прекрасного пола нужный настрой просыпается к десяти часам вечера, уточнила Правда.

Из этой ситуации можно найти выход, уверена Правда. Она рекомендует подстраиваться под свои желания и потребности. По словам коуча, секс полезен тогда, когда он желанный. Вместе с этим эксперт советует увеличить время прелюдии в сторону женщины. Также они могут использовать стимулирующие кремы, которые позволят быстрее возбудиться.

Кроме того, важно учитывать и то, что женское желание зависит от менструального цикла. В частности, во время овуляции (10−16 дней до очередной менструации) женщина достигает пика своего влечения в любое время суток. При этом секс-коуч уточнила, что всё же есть время, когда мужские и женские ритмы почти на одинаковом уровне — это восемь часов утра.

"Если же говорить про дневное время, то здесь наиболее подходящий промежуток для секса — с 14−15 часов. К данному времени уровень возбуждения и энергии у женщин достаточно высок, а уровень тестостерона мужчины хоть и снижен относительно утреннего, но не сильно", — пояснила Правда.