Девушкам назвали 5 действительно мерзких причин не соглашаться на оральный секс

Оральный секс может привести к заражению хламидиозом и гонореей, рассказала врач-гинеколог Меланя Маилян. По её словам, такой вид секса ошибочно принимают за самый безопасный, ведь получение удовольствия таким способом имеет множество подводных камней.

"В ротовой полости присутствует местный иммунитет, если он снижен, то риск появления патогенной флоры очень высокий. На фоне язвенных поражений, трещин риск заражения возрастает в несколько раз. Неприятные последствия могут быть и если эякулят попадёт на слизистую глаз", — сказала медик порталу "Страсти".

Она рассказала, что получить вирус гепатита B и С таким способом сложно. А вот вирус герпеса человека 1-го и 2-го типа, вирус папилломы человека, гонорею, хламидиоз, а также сифилитическую ангину получить очень просто.

По её словам, ВПЧ-инфекция чаще всего протекает бессимптомно и организм способен сам с ней справиться, однако в некоторых случаях инфекция приводит к появлению папиллом. Маилян отметила, что ВПЧ больше опасен для женщин, так как может перерасти в рак шейки матки.

Гонорея и сифилис в случае поражения области рта также протекают без симптомов. Специалист отметила, что в данном случае может появиться покраснение и боль в горле. А вот при сифилитической ангине изменения сложно не заметить — горло, миндалины и язык покрывают язвы.

Эксперт рассказала, что ВИЧ-инфекцией заразиться через оральный секс почти невозможно. Специалист пояснила, что заражение произойдёт, если во рту будут язвы или другие сильные повреждения.

Гинеколог рассказала, что единственный способ защитить себя — использовать презервативы. Она подчеркнула, что при сочетании разных видов секса риск подхватить инфекцию увеличивается.