Названа фраза после секса, которая поможет навсегда отделаться от надоевшего партнёра
Психолог Миллер: Партнёру нельзя говорить, что у вас бывал секс получше
Нельзя говорить партнёру "бывало и лучше" после секса, рассказала NEWS.ru психолог Александра Миллер. По её словам, такая фраза может стать причиной разрыва отношений.
"Первое — не произносите имя другого человека. Шучу, конечно. Здесь нет панацеи. Кто-то любит фразы жёстче, кто-то — нежнее, кто-то настолько трепетно относится к словам, что не знаешь, что и говорить. Конечно, нельзя говорить: "Бывало и лучше". Это неадекватные вещи. Никаких колкостей. Пишут, что якобы мужчины любят стерв, которые топчутся на их самолюбии... Это не так", — рассказала Миллер.
Психолог отметила, сейчас женщины стали обращать особое внимание на чувственность и искренность партнёра. По её словам, колкости могут привести к ссоре, а затем и к расставанию. Она отметила, что во время и сразу после секса повышается уровень окситоцина, организм ликует. А после слов "бывало и получше" и других колкостей вся эйфория угасает, что и приводит к разрыву.
Ранее Лайф писал, что поспешный секс портит отношения. Поэтому, если вы не хотите лишиться партнёра навсегда, стоит узнать друг друга получше. Это позволит выяснить, что нравится партнёру и что его заводит, тем более если он не проявляет инициативу.
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