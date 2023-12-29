Названа фраза после секса, которая поможет навсегда отделаться от надоевшего партнёра

Нельзя говорить партнёру "бывало и лучше" после секса, рассказала NEWS.ru психолог Александра Миллер. По её словам, такая фраза может стать причиной разрыва отношений.

Психолог отметила, сейчас женщины стали обращать особое внимание на чувственность и искренность партнёра. По её словам, колкости могут привести к ссоре, а затем и к расставанию. Она отметила, что во время и сразу после секса повышается уровень окситоцина, организм ликует. А после слов "бывало и получше" и других колкостей вся эйфория угасает, что и приводит к разрыву.