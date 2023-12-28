Психотерапевт объяснила, в каком случае можно заняться сексом с коллегой после корпоратива

Нередко праздничные корпоративы заканчиваются неформальным общением и сексом. Половые контакты провоцируют красивые наряды коллег и алкоголь, считает сексолог и психотерапевт Лилия Гарипова.

"Говорю из своего опыта работы психологом: так часто происходит. На корпоративных вечеринках встречаются коллеги, работающие в разных отделах, и они могут взглянуть друг на друга в неформальной обстановке и пообщаться, будучи одетыми в красивые наряды под небольшим количеством алкоголя. Это может спровоцировать то, что люди не могли себе позволить, например, стеснялись или просто не знали друг друга", — рассказала психотерапевт порталу "Страсти".

Эксперт добавила, что некоторые случаи сексуальной близости на корпоративах заканчиваются отношениями, это здоровое развитие событий.

Также, по словам Гариповой, иногда к желанию заняться сексом на корпоративе приводят негативное эмоциональное состояние, одиночество, чувство собственной незначимости и высокая тревожность. В такие моменты важно отследить своё состояние, чтобы вывести его на осознаваемый уровень.

Чтобы решить, нужен ли вам секс после корпоратива, психотерапевт посоветовала определить свои желания. Так, если вы настроены классно провести время, развлечься и готовы вкусить все радости внезапного свидания, то не стоит себе отказывать, говорит Гарипова. Однако нужно понимать, что в этом вопросе важны взаимное доверие, чувство безопасности и контрацепция.