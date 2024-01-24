Почти треть россиян признались, что мечтают завести троих детей

Выяснилось, что многие россияне также мечтают о многодетной семье. 29% заявили, что хотят троих детей. Они пояснили, что в большой семье не будет скучно, а родных много не бывает.

А вот 39% заявили о желании родить двоих, показывают итоги опроса Kp.ru. Респонденты рассказали, что так у ребёнка будет близкий по духу человек, который поддержит в любую минуту. Особенно, по мнению опрошенных, родственная связь начинает чувствоваться, когда дети подрастают.

10% мечтают об очень большой семье, которая состояла бы из четырёх и более детей. По мнению этих россиян, дети — всегда счастье. 13% хотели бы завести только одного ребёнка. Однако опрошенные обусловили это тем, что не готовы рожать больше из-за материального вопроса. Оставшиеся 9% отметили, что совсем не хотят детей.