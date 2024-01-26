Некоторые даже враждуют: Россияне рассказали об отношениях с соседями

Почти половина россиян не знакомы со своими соседями по дому и не общаются с ними. При этом некоторые граждане конфликтуют с соседями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые есть в распоряжении Лайфа.

Согласно данным опроса интерьерной компании Mr.Doors, 46% респондентов заявили, что дружат с соседями по дому, 40% граждан признались, что не знакомы с ними, а 8%, как оказалось, вообще враждуют с жильцами. Вместе с тем организаторы опроса выделили в отдельный вариант "свой ответ в комментарии", его выбрали 6% россиян. Так, один из участников опроса отметил, что из-за соседей ему вообще пришлось сменить место жительства. Ещё один респондент добавил, что не знаком с соседями, но имеет "прекрасное представление об их жизни из-за тонких стен".