Вонь от готовки и стирка по ночам: Россияне рассказали, что их бесит в соседях

Большинство россиян раздражает в своих соседях производимый ими шум, выяснили аналитики мебельной компании Mr.Doors. Результаты анонимного опроса среди клиентов и подписчиков социальных сетей есть в распоряжении Лайфа. Так, претензии к звукам ремонта и громкому поведению высказали 55% респондентов.

Куда меньше — 18% — заявили, что их раздражают личные вещи соседей в общедомовом пространстве. В то же время 17% высказали недовольство их неприветливостью, а 10% — "постоянными просьбами что-то одолжить".

Некоторые дали свои ответы на заданный вопрос. Так, один респондент указал на постоянную "вонь от готовки" и возмутился любовью его соседей к "жарке на масле с запахом". Другая же россиянка возмутилась постоянными скандалами и привычкой соседей стирать по ночам, из-за чего машинка "ходуном ходит".

А одна из участниц и вовсе призналась, что "сама была в какой-то период противной соседкой": громко слушала музыку и пару раз даже топила жильцов снизу.

По словам пресс-секретаря Mr.Doors Кирилла Герасимова, регулярные опросы клиентов компании позволяют лучше узнать их. Кроме того, подобная социология прямо влияет на ассортимент и разработку новых интерьерных решений.

"Так, например, нашим дизайн-бюро были разработаны специальные мягкие стеновые панели в спальни, детские — и уже второй год они пользуются большой популярностью, в том числе за счёт повышенных звукоизоляционных свойств", — добавил он.