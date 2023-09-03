Опрос показал, какой музыкальный инструмент мечтает купить большинство россиян

Более четверти россиян мечтают приобрести домой рояль. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении Лайфа), проведённого аналитиками крупнейшей сети по продаже музыкальных инструментов "Музторг".

Так, согласно результатам исследования, 28% опрошенных россиян желают получить в своё распоряжение рояль. Второе место по популярности заняли акустические гитары (24%), а на третьем месте — оборудование для диджеинга — о нём мечтает 21% респондентов.

Конечно, мечты мечтами, а вот статистика сети магазинов "Музторг" говорит о том, что большинство россиян на деле чаще всего покупают домой гитары, клавишные инструменты и ударные установки. В опросе компании участвовали 1800 человек из 55 городов России.