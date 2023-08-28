В России решили установить двухметровый памятник баяну

В минувшую пятницу, 25 августа, Самарская область впервые отметила День баяна. Праздник появился по инициативе заслуженного артиста РФ и региона Сергея Войтенко. Он заявил, что во время празднования в следующем году в регионе планируют установить двухметровый интерактивный памятник этому музыкальному инструменту.

"К праздничной дате в 2024 году в Самаре установят двухметровую скульптурную композицию, выполненную по эскизу самарского архитектора и скульптора Дмитрия Храмова. На интерактивном баяне со стальными мехами можно будет "сыграть", нажимая на прототипы клавиатур с подсветкой", — приводит его слова kp.ru.

В 2024 году в День баяна состоится фестиваль народных художественных промыслов, на котором мастера продемонстрируют уникальные поделки. Потом фестиваль планируется проводить уже на всероссийском уровне.

Отметим, что дата для праздника была выбрана не случайно. В августе 1897 года самарский гармонный мастер, баянист Павел Чулков, представил на кустарно-промышленной выставке в Туле изготовленную им первую в стране трёхрядную хроматическую гармонику. Со временем её стали называть "баян", а Самара, таким образом, стала исторической родиной инструмента нового типа.