Вбивающий в Буратино гвозди папа Карло победил на фестивале народных ремёсел
Фестиваль "Праздник топора" под Томском выиграли папа Карло и Буратино
Скульптура "Воспитание". Обложка © VK / Фестиваль "Праздник Топора" | Томск
Организованный в Томской области ежегодный фестиваль народных ремёсел "Праздник топора" завершился победой деревянной скульптуры "Воспитание". Изваяние выполнено в виде папы Карло, который вбивает гвозди в провинившегося Буратино.
Выбор членов жюри поддержали далеко не все гости фестиваля. Многим воплощённая в дереве задумка показалась недостойной первого места. По словам автора статуи Александра Матеркова, он не вкладывал в работу никакого смысла. Плотник уверен, что поступающая в адрес скульптуры критика свидетельствует лишь о качественном исполнении композиции.
Скульптура "Воспитание". Фото © VK / Фестиваль "Праздник Топора" | Томск
"Хейт — это гуд. Значит, удалась работа. Никакого смысла там нет, работа сделана по карикатуре, просто показал мастерство своё — то, что умею, как умею владеть резцом, работать с деревом. Приз пропью. А что с ним делать ещё? Ну, куплю жене сапоги", — поделился Матерков с "Газетой.ru".
Ранее Лайф показывал видео с фестиваля "Таврида-Арт", который завершился в Крыму. Гостям мероприятия продемонстрировали реконструкцию исторических культур, а также имитацию гладиаторских боёв.