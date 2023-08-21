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21 августа, 19:56

Вбивающий в Буратино гвозди папа Карло победил на фестивале народных ремёсел

Фестиваль "Праздник топора" под Томском выиграли папа Карло и Буратино

<p>Скульптура "Воспитание". Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-116040050_1951" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фестиваль "Праздник Топора" | Томск</a></p>

Скульптура "Воспитание". Обложка © VK / Фестиваль "Праздник Топора" | Томск

Организованный в Томской области ежегодный фестиваль народных ремёсел "Праздник топора" завершился победой деревянной скульптуры "Воспитание". Изваяние выполнено в виде папы Карло, который вбивает гвозди в провинившегося Буратино.

Выбор членов жюри поддержали далеко не все гости фестиваля. Многим воплощённая в дереве задумка показалась недостойной первого места. По словам автора статуи Александра Матеркова, он не вкладывал в работу никакого смысла. Плотник уверен, что поступающая в адрес скульптуры критика свидетельствует лишь о качественном исполнении композиции.

Скульптура "Воспитание". Фото © VK / Фестиваль "Праздник Топора" | Томск

Скульптура "Воспитание". Фото © VK / Фестиваль "Праздник Топора" | Томск

"Хейт — это гуд. Значит, удалась работа. Никакого смысла там нет, работа сделана по карикатуре, просто показал мастерство своё — то, что умею, как умею владеть резцом, работать с деревом. Приз пропью. А что с ним делать ещё? Ну, куплю жене сапоги", — поделился Матерков с "Газетой.ru".

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Илья Пушкарев
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