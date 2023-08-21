Вбивающий в Буратино гвозди папа Карло победил на фестивале народных ремёсел

Организованный в Томской области ежегодный фестиваль народных ремёсел "Праздник топора" завершился победой деревянной скульптуры "Воспитание". Изваяние выполнено в виде папы Карло, который вбивает гвозди в провинившегося Буратино.

Выбор членов жюри поддержали далеко не все гости фестиваля. Многим воплощённая в дереве задумка показалась недостойной первого места. По словам автора статуи Александра Матеркова, он не вкладывал в работу никакого смысла. Плотник уверен, что поступающая в адрес скульптуры критика свидетельствует лишь о качественном исполнении композиции.

"Хейт — это гуд. Значит, удалась работа. Никакого смысла там нет, работа сделана по карикатуре, просто показал мастерство своё — то, что умею, как умею владеть резцом, работать с деревом. Приз пропью. А что с ним делать ещё? Ну, куплю жене сапоги", — поделился Матерков с "Газетой.ru".