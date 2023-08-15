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15 августа, 15:10

Тайник с занятным содержимым нашли за крылом гения на Московских триумфальных воротах

Реставратор Шумилова сообщила о тайнике в статуе с Московских триумфальных ворот

<p>Скульптура с Московских триумфальных ворот в процессе реставрации. Обложка © <a href="https://tvspb.ru/news/2023/08/15/pri-restavraczii-skulptur-s-moskovskih-triumfalnyh-vorot-nashli-tajnik" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Скульптура с Московских триумфальных ворот в процессе реставрации. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Процесс восстановления и ремонта скульптур, демонтированных с Московских триумфальных ворот в Петербурге, преподнёс реставраторам неожиданный сюрприз. В одной из медных статуй был обнаружен тайник с "капсулой времени", поделилась замдиректора мастерской "Наследие" Христина Шумилова.

По её словам, находка располагалась за крылом одного из гениев. Помимо монет, серебряного крестика и именных значков тайник содержал и стихотворения из недалёкого прошлого.

"Самое интересное — это вот такие стихи, которые были написаны от руки на бумаге. Тут написано май-июль 2002 года, и написано: "Тебе через 100 лет". Вполне возможно, что они надеялись, что следующая реставрация будет через 100 лет, но мы немного испортили планы", — цитирует Шумилову телеканал "Санкт-Петербург".

На реставрацию фасада Исаакиевского собора направят 250 миллионов рублей

На реставрацию фасада Исаакиевского собора направят 250 миллионов рублей

Ранее Лайф сообщал, что реставрация Московских триумфальных ворот должна завершиться в 2024 году. Также в городе на Неве планируют восстановить усадьбу Эрнеста Игеля на Каменноостровском проспекте. Работы завершатся не раньше весны 2026 года.

Илья Пушкарев
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