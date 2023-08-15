Тайник с занятным содержимым нашли за крылом гения на Московских триумфальных воротах

Процесс восстановления и ремонта скульптур, демонтированных с Московских триумфальных ворот в Петербурге, преподнёс реставраторам неожиданный сюрприз. В одной из медных статуй был обнаружен тайник с "капсулой времени", поделилась замдиректора мастерской "Наследие" Христина Шумилова.

По её словам, находка располагалась за крылом одного из гениев. Помимо монет, серебряного крестика и именных значков тайник содержал и стихотворения из недалёкого прошлого.

"Самое интересное — это вот такие стихи, которые были написаны от руки на бумаге. Тут написано май-июль 2002 года, и написано: "Тебе через 100 лет". Вполне возможно, что они надеялись, что следующая реставрация будет через 100 лет, но мы немного испортили планы", — цитирует Шумилову телеканал "Санкт-Петербург".