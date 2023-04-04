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4 апреля, 14:16

Усадьбу Игеля в Петербурге отреставрируют к весне 2026 года

Усадьбу Эрнеста Игеля на Каменноостровском проспекте планируется отреставрировать к весне 2026 года. Об этом сообщает во вторник газета "Петербургский дневник" со ссылкой на материалы Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Специалисты отреставрируют лицевые и дворовые фасады зданий, отремонтируют фундаменты и крыши. А вот проектная документация на проведение работ по реставрации декоративно-художественной отделки интерьеров усадьбы городским властям не поступала.

Усадьба Игеля, расположенная в центральной части Аптекарского острова, является выразительным образцом необарокко. Когда-то здесь были усадебные постройки князей Вяземских, которые купил французский купец Эрнест Игель. На территории работал ресторан французской кухни "Дача Эрнеста".

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Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге также готовят к реставрации Московские триумфальные ворота. Подготовительные работы стартовали ещё в феврале этого года, а сам реставрационный проект был утверждён в 2019-м.

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Wikipedia / Mellifluous3

Марина Калегина
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