Усадьбу Игеля в Петербурге отреставрируют к весне 2026 года

Усадьбу Эрнеста Игеля на Каменноостровском проспекте планируется отреставрировать к весне 2026 года. Об этом сообщает во вторник газета "Петербургский дневник" со ссылкой на материалы Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Специалисты отреставрируют лицевые и дворовые фасады зданий, отремонтируют фундаменты и крыши. А вот проектная документация на проведение работ по реставрации декоративно-художественной отделки интерьеров усадьбы городским властям не поступала.

Усадьба Игеля, расположенная в центральной части Аптекарского острова, является выразительным образцом необарокко. Когда-то здесь были усадебные постройки князей Вяземских, которые купил французский купец Эрнест Игель. На территории работал ресторан французской кухни "Дача Эрнеста".