Пожар помог раскрыть готическую тайну Нотр-Дама

Благодаря пожару в cоборе Парижской Богоматери, который произошёл в 2019 году, удалось узнать, что католический храм стал первым готическим собором, который был построен с использованием железной арматуры. Об этом пишет Phys.org с ссылкой на PLOS One.

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Получив после пожара доступ к ранее скрытым частям здания, учёные приступили к изучению строительных материалов и исследовали 12 железных скоб, скреплявших камни в разных частях здания. Специалисты провели радиоуглеродное датирование, микроскопический, химический и архитектурный анализы, результаты которых приводят в изумление.

Выяснилось, что скобы использовались на самых ранних этапах строительства в 1160-х годах. При этом в середине XII века Нотр-Дам-де-Пари было самым высоким зданием — 32 метра в высоту. Достичь этого удалось благодаря различным архитектурным инновациям.

"Радиоуглеродное датирование показывает, что Нотр-Дам-де-Пари, бесспорно, является первым готическим собором, где железо рассматривалось как настоящий строительный материал для создания новой формы архитектуры. Средневековые строители использовали несколько тысяч железных скоб на протяжении всего его строительства", — приводит портал выводы исследователей.