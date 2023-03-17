Реставраторы воссоздали новый шпиль Нотр-Дама по оригинальному проекту

Во Франции продолжается реставрация Собора Парижской Богоматери, сгоревшего при пожаре четыре года назад. 16 марта был завершён новый этап работ, мастера воссоздали шпиль идентичный тому, что украшал храм до драматических событий весны 2019 года.

Реставраторы следовали проекту автора исторического шпиля архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка (1814-1879) и работали несколько месяцев. Курирующий восстановление Нотр-Дама генерал армии Жан-Луи Жоржелен заявил, что все установленные сроки соблюдаются.

"Скоро мы увидим в небе над Парижем этот шпиль, увенчанный, как прежде, петухом", — сказал Жоржелен.

Шпиль высотой 96 метров изготовлен из элитной дубовой древесины и покрыт свинцом. Так же как и его старший собрат.