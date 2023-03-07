Во Франции признались, что не успеют открыть Собор Парижской Богоматери к Олимпиаде-2024

Собор Парижской Богоматери могут открыть для посещения и проведения богослужений в декабре 2024 года, но никак не к началу Олимпиады во французской столице. Об этом заявил ответственный за проект восстановления собора генерал Жан-Луи Жоржлен, сообщает AP.

"Возвращение шпиля в небо Парижа, на мой взгляд, станет символом того, что мы побеждаем в битве за Нотр-Дам", — подчеркнул Жоржлен.

По словам генерала, восстановлением храма ежедневно занимаются тысячи человек и оно проходит в очень быстрых темпах. При этом министр культуры Франции Рима Абдул-Малак и вовсе выразила мнение, что, несмотря на возможное открытие в 2024 году, восстановительные работы в соборе будут продолжены и после этого.